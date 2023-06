AI-robot vervangt bewakingsagenten door aanhoudend personeelstekort

Door het tekort aan personeel en de toenemende aandacht voor veiligheid zoeken beveiligingsbedrijven over heel de wereld een alternatief. In Zwitserland zijn sinds kort AI-robots ingeschakeld om cruciale plaatsen te bewaken. Ook bij het Zwitserse beveiligingsbedrijf Securitas AG is een autonome robot op twee wielen ondertussen een vaste waarde.

De beveiligingsrobot, ontwikkeld door een robotica start-up van ETH Zürich, Ascento heeft opvouwbare ‘benen’ en wielen als ‘voeten’. Het hoofd bevat de computer, batterij, sensoren en cloudgebaseerde artificiële intelligentie. Volgens Ascento zorgen de patrouillerobots voor extra beveiliging en bovendien hebben ze de operationele efficiëntie verbeterd op verschillende testlocaties, waaronder een Zwitsers spoorwegdepot.

“Het kan over vlak terrein gaan, het kan over obstakels gaan, het kan zelfs een of twee trappen op en dit komt omdat we wielen en benen gebruiken”, zegt Alessandro Morra, CEO en oprichter van Ascento.

Minder personeel, lagere kosten

De thermische camera detecteert mensen en voertuigen, terwijl de 360° camera beelden van de omgeving vastlegt. De robot kan via een live feed communiceren met een back-up operator in een controlecentrum. “De robot kan alleen patrouilleren in grote buitengebieden waar normaal veel personeel voor nodig is en dit tegen lagere kosten”, gaat Morra verder.

Aanhoudend personeelstekort

Een robot ontwikkelen voor de beveiligingsmarkt is volgens Morra een zeer bewuste keuze. “Dit is een plek waar het tegenwoordig heel moeilijk is om mensen te vinden. Het zijn lange dagen en bewakers moeten onder alle weersomstandigheden werken.”

Het gebruik van deze robots wil niet zeggen dat bewakers niet meer nodig zijn. Het bedrijf wil het leven van de beveiligingsagenten makkelijker maken. Hierdoor worden de robots per uur verhuurd om het menselijke bewakingsteam van een beveiligingsbedrijf in de toekomst aan te vullen.

Ascento is van plan de bot verder te ontwikkelen om zo automatisch dagelijkse beveiligingsrapporten te produceren.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ASCENTO (@ascento_robotics)