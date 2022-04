Aankoop wifirouters van Huawei door ADIV “is niet goed voor de geloofwaardigheid”

Dat de militaire inlichtingendienst ADIV wifirouters en servers van het Chinese technologiebedrijf Huawei kocht , doet stof opwaaien. “Door wat voor bende amateurs worden wij eigenlijk bestuurd?”, reageert N-VA-Kamerlid Theo Francken op Twitter. Technologiejournalist Kenneth Dée reageert met meer nuance: “De inlichtingendiensten kunnen wel in de gaten houden of ze afgeluisterd worden.”

Francken wijst bovendien op het feit dat hij vorig jaar een resolutie indiende in de Kamer om Huawei uit te sluiten als leverancier voor de Belgische veiligheidsdiensten.

Politicoloog Jonathan Holslag (VUB) reageert dan weer op het opiniestuk van onze politieke journaliste Isolde Van Den Eynde. De aankoop van Huawei-apparatuur is volgens hem “niet goed voor de geloofwaardigheid” en is het bewijs dat er geen “integraal veiligheidsbeleid” is.

Technologiejournalist Kenneth Dée: “Eigenlijk zijn we min of meer afhankelijk van Chinese bedrijven”

Technologiejournalist Kenneth Dée sprak met HLN LIVE over het onderzoek van HLN en VTM NIEUWS. Hij wijst op de theoretische gevaren die ontstaan als inlichtingendiensten toestellen van Huawei in gebruik nemen. Volgens Dée kunnen die wel zelf in de gaten houden of ze daadwerkelijk afgeluisterd worden: “Zo’n toestel heeft verbindingen met het internet: het stuurt en ontvangt informatie. Je kan wel vaststellen of het iets bizars doen.”

De keuze voor Huawei is volgens Dée een kwestie van centen. “Het voordeel van Huawei is dat ze ontzettend goede producten maken voor een goede prijs. Dat is altijd al zo geweest.” Maar zelfs als de inlichtingendiensten apparatuur van westerse bedrijven zouden kopen, is de afhankelijkheid van China nog niet per se opgelost. “Zelfs de westerse bedrijven laten hun producten meestal maken in China. Eigenlijk zijn we min of meer afhankelijk van Chinese bedrijven”, zegt de technologiejournalist.

