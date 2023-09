8 vaatwassers van populaire merken getest: “Dit model is een absolute aanwinst voor je keuken”

Gamepre­view: Little Nightmares III, zet je alvast schrap voor klamme lakens

Een Little Nightmares game is altijd ‘goed’ voor zweterige handpalmen en een langer-dan-comfortabel ingehouden adem. Dat komt vooral omdat je geen toeschouwer maar deelnemer bent. En net zoals een griezelfilm samen kijken voor velen de betere optie is, kan je in dit hoofdstuk van de creepy-charmante serie nu ook een vriend(in) meenemen. Of die daar blij mee zal zijn is een andere kwestie.