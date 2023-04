38.000 gezinnen hebben sterk vertraagd internet: wat kan je doen? En bij welke provider ben je het beste af?

Wanneer ondervind je traag internet?

Het aantal Mbps of megabits per seconde bepaalt hoe snel je iets kan downloaden of uploaden. Een internetsnelheid van 30 tot 50 Mbps is bijvoorbeeld nog nét voldoende als je hooguit met twee bent.

Wanneer je meer dan twee laptops en twee smartphones gebruikt, overweeg je best om je te abonneren op een internetpakket waarmee je kan downloaden met snelheden tot 100 Mbps. Dat is beter voor wie veel downloadt, gamet of Netflix kijkt. De werkelijke internetsnelheden die je kan behalen, zijn wel sterk afhankelijk van de kwaliteit en het verkeer op het netwerk.



Liever profiteren van het allersnelste internet? Dit zijn de voordeligste abonnementen met een downloadsnelheid van 400 tot zelfs 1.000 Mbps.

Wat zijn de beperkingen van traag internet?

De minimale snelheid van een internetverbinding is 1 Mbps. Daarmee kan je bellen via Whatsapp, een mail sturen, of heel simpele websites bezoeken met één apparaat tegelijk. Een YouTubefilmpje in normale kwaliteit bekijken wordt al een uitdaging en je zal wat geduld moeten hebben als je een bijlage bij een e-mail wil downloaden. Een MP3-bestand downloaden zal je bijvoorbeeld bijna een minuut kosten.

Met 3 tot 5 Mbps kan je al een video bekijken in HD, maar opnieuw slechts op één scherm. Zelfs online gamen is al mogelijk met 5 Mbps, maar het is zeker niet optimaal.

Je zal veel minder met je vingers zitten draaien als je surft aan snelheden tot 20 of 30 Mbps. Daarmee kan je doen wat je wil, zolang alleen jij gebruik maakt van de internetverbinding. Je kan bijvoorbeeld snel verschillende websites bezoeken, door Facebook scrollen, videobellen, een film op Netflix bekijken of online gamen. Ga daarbij weliswaar niet van de hoogste videokwaliteit uit. Het blijft traag internet, onvoldoende wanneer je met twee of meer samenwoont. Internetsnelheden van 50 tot 100 Mbps zijn meer van deze tijd en geven je een pak meer comfort.



Is een internetsnelheid van 30, 50 of 100 Mpbs ideaal voor jou? Hier vind je de scherpste tarieven van het moment op een rij.

Hoe kan je je internetsnelheid opkrikken?

Een belangrijke vraag bij traag internet: ligt het aan jou of aan je provider? Misschien woon je op een plaats waar je provider nog geen snel internet aanbiedt. Het Nationaal Breedbandplan of het Last Mile-project in het Waalse gewest zijn voorbeelden van steunprogramma’s die Belgische operatoren helpen om beter internet te voorzien in regio’s waar mensen nu nog een sterk vertraagde werking ondervinden.

Als je niet in zo’n regio woont of als er sprake is van een tijdelijke storing, zijn er enkele stappen die je kan nemen om een snellere verbinding te bekomen:

1. Verplaats jezelf of je router

Valt het je op dat je op bepaalde plaatsen in je woning trager internet hebt dan op andere? In je slaapkamer of op zolder bijvoorbeeld? Muren, deuren, ramen of andere hindernissen tussen je modem en je toestel verzwakken het signaal dat je modem via de router – ingebouwd of apart – uitzendt.

Door wat dichter bij je router te gaan zitten, krijg je opnieuw een sterk signaal. Soms maakt één meter al een wereld van verschil. Het is belangrijk dat je router op een centrale plaats in je woning hangt, en bijvoorbeeld niet in je meterkast.

2. Schakel een paar online apparaten uit

Je internet is trager als verschillende draadloze apparaten ermee verbonden zijn. Je hebt dus al snel meer Mbps nodig als je met meer dan één iemand samenwoont en jullie tegelijk willen internetten.

3. Koop een wifibooster

Een wifibooster of -versterker pikt een wifisignaal op en stuurt het opnieuw door. Met zo’n apparaat kan je gemakkelijk een snellere verbinding bekomen op verschillende verdiepingen in je woning.

4. Kies een internetabonnement met meer Mbps

100 Mbps is voor een gemiddelde gebruiker betrouwbaar internet. Het is een goede internetsnelheid voor een gezin met kinderen, bijvoorbeeld, maar meer kan ook. Downloadsnelheden van 1.000 Mbps zijn niet meer uitzonderlijk. Met de vergelijker van Mijntelco.be zie je welke providers (super)snel internet aanbieden en bij welke je daarvoor momenteel het minst betaalt.

Welke operator scoort het best?

Tijdens het eerste kwartaal van 2023 was Telenet de snelste provider voor vast internet. Geografisch gezien werd het snelste internet tijdens die periode in Antwerpen en Gent gemeten. Dat blijkt uit resultaten van Ookla, het bedrijf achter Speedtest.net. Op het vaste netwerk lag de mediaan op 88,30 Mbps download en 19,34 Mbps upload, met een reactiesnelheid van 12 milliseconden. Deze metingen zijn gebaseerd op consumenten die de snelheidstest van Speedtest.net deden via hun site of app.

