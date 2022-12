32 procent van Belgen ondervindt problemen met telecomdiensten: dit zijn de belangrijkste oorzaken

De cijfers over de ervaring van de Europese consument met de telecommarkt zijn afkomstig uit een recente Eurobarometer. Dat is een reeks van frequente opiniepeilingen bij de bevolking van de Europese lidstaten, bedoeld om beleidspunten in kaart te brengen en te evalueren.

Uit de Eurobarometer blijkt dat 54 procent van de consumenten in de Europese Unie problemen ondervindt door een gebrek aan concurrentie, zoals hogere prijzen, minder keuze of mindere kwaliteit. 18 procent gaf aan dat dat ook voor hun telecomdiensten - internet, tv en (mobiele) telefonie - het geval is. Voor Belgische consumenten ligt dat cijfer op 32 procent.



Tevredenheid van Belgische klant

Hoewel de Belgen aangeven dat de prijzen, het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening beter kunnen, is de tevredenheid de voorbije jaren niet gedaald. Uit cijfers van het BIPT, de toezichthouder voor telecommunicatie in ons land, blijkt dat de tevredenheid bij de Belgische consument eerder stabiel is gebleven. In 2021 had 60 procent van de consumenten geen problemen met zijn operator.

Ook Test Aankoop peilde het voorbije jaar naar de tevredenheid van de Belgische consument. Edpnet kreeg daarbij het label voor het beste internet, omwille van de scherpe prijs - in vergelijking met de grotere operatoren - en het aanbod van onbeperkt internet aan hoge snelheid. Daarnaast kunnen edpnet-klanten ook zelf hun modem kiezen.

Bij andere operatoren ben je bijna altijd verplicht de hardware te gebruiken die ze meeleveren bij de installatie. Kabeloperatoren Telenet en Orange vervolledigden de top drie.



Ruim 14.000 klachten

Het BIPT brengt ook de klachten van consumenten over hun telecomdiensten in kaart. In zijn jaarverslag van 2021 maakte het BIPT melding van 14.049 klachten. Zo’n 5.000 klachten waren aan het adres van Proximus gericht, gevolgd door Telenet (2.595), Orange (1.742), Scarlet (1.633) en VOO (462).

Het rapport leert ons waarover de Belgische consument het vaakst zijn beklag doet. Dat blijkt vooral het fout lopen van de Easy Switch-procedure te zijn, waarbij de betrokken operatoren de consument van het kastje naar de muur sturen. Ook problemen bij de facturatie van abonnementen, met name over mobiele betalingen, en terugbetalingen bleken een vaak opduikend probleem, net als de overdracht van mobiele nummers.



Positieve prijsevolutie

Uit een vergelijkende studie blijkt eveneens dat België, in vergelijking met de rest van Europa, vooruitgang boekt op het vlak van de telecomprijzen. Ons land bevindt zich wat dat betreft in de middenmoot.

Toch maakt het BIPT een kanttekening: voor vaste en gebundelde diensten betaalt de Belgische consument gemiddeld genomen nog altijd meer dan in onze buurlanden.

Telecombundels

Almaar meer consumenten kiezen voor een telecombundel met drie of vier diensten. In dat segment komt Telenet als beste uit de tevredenheidsenquête. Telenet heeft voor de ONE-bundel met vast internet, mobiele telefonie en digitale televisie de hoogste tevredenheidsscore. Het verschil met andere operatoren is evenwel klein.



