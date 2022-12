25 getest, 5 geselecteerd: dit zijn de beste smartphones van het jaar

Op de redactie van HLN passeerden in 2022 een heel aantal smartphones. Daarvan konden we er 25 uitgebreid testen. In dit artikel maken we de selectie. Vijf modellen in verschillende prijsklassen kronen we tot de beste smartphones van 2022.

Bij HLN testen we doorheen het jaar een zo divers mogelijk palet aan telefoons. In 2022 slaagden we erin om er 25 voldoende grondig te gebruiken en in het overgrote deel van de gevallen schreven we daar ook een recensie over. De vijf die hieronder zijn opgesomd, overtuigen het beste in hun categorie. Voor elk wat wils, dus.

Nothing Phone (1)

De Phone (1) is de eerste telefoon van de Londense startup Nothing. Dat bedrijf wordt geleid door de medeoprichter en voormalige CEO van OnePlus Carl Pei.

Volledig scherm De Nothing Phone (1) in het zwart. © Yorick Dupon

De Phone (1) werd in juli gelanceerd aan een adviesprijs van 469 euro en viel meteen op door de unieke LED-lichten aan de achterkant. Dat is vooral voor de sier, maar verder is de smartphone aangenaam in gebruik door een voldoende krachtige processor. De software probeert niet te veel te doen en blijft daardoor overzichtelijk.

Daarnaast staan de camera’s als palen boven water, wat geen gegeven is in deze prijsklasse. Samengevat: wie de Nothing Phone (1) koopt, scheurt de broek niet, maar moet daarom niet te hard inboeten aan gebruiksgemak.

Asus ZenFone 9

Het Taiwanese Asus is op vlak van smartphones een pak kleiner dan techgiganten Samsung en Apple. Al jaren bewandelt het bedrijf een eigen weg en de ZenFone 9 bewijst dat die eigenzinnige aanpak interessante resultaten kan opleveren.

Volledig scherm De ASUS ZenFone 9 is te koop in een witte, blauwe, rode of deze zwarte uitvoering. © Yorick Dupon

De compacte telefoon van 799 euro heeft een van de beste hoofdcamera’s van 2022. De superstabiele video’s ogen opvallend professioneel en de fotokwaliteit is om ‘u’ tegen te zeggen. Daarnaast zijn de mogelijkheden in de software schier eindeloos, zonder te overweldigen.

Koppel daaraan een batterijduur die langer is dan we gewoon zijn voor zo’n compacte telefoon en je zit met een winnaar.

Samsung Galaxy Flip 4

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat plooibare telefoons niet voor iedereen zijn. Je geeft namelijk een volledige dag aan batterijduur, puike camera’s en duurzaamheid op om een smartphone in twee te kunnen vouwen.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Flip 4 in de uitvoering Bora Purple. © Yorick Dupon

Dat gezegd zijnde, de Samsung Galaxy Flip 4 met een adviesprijs van 1.049 euro is de beste foldable die in 2022 werd gelanceerd op de Belgische markt. De Flip 4 geeft de indruk de meest stevige te zijn en boet tegenover gelijkaardig geprijsde toptelefoons niet te veel in qua camerakwaliteit. Ook is het updatebeleid met vier Android-upgrades en veiligheidsupdates tot 2027 meer dan degelijk.

Wel is het te hopen dat volgend jaar de concurrentie talrijker aanwezig is in ons land.

iPhone 14 Pro Max

Apple verbaasde dit jaar op de slechtst mogelijke manier. Aan de ‘normale’ iPhone 14 was er verrassend weinig nieuws te bespeuren, maar de prijs werd wel stevig opgetrokken. Dat maakt het wel gemakkelijker om de beste iPhone te selecteren: de iPhone 14 Pro Max met een fors prijskaartje van 1.479 euro.

Volledig scherm De iPhone 14 Pro Max in de kleur dieppaars. © Kenneth Dée

Die som geld geeft je een telefoon met het verfrissende Dynamic Island, dat leuk geanimeerd wordt wanneer je bijvoorbeeld muziek afspeelt. Daarnaast zijn er de topcamera’s, de langdurigste softwareondersteuning in de sector en een batterij die moeilijk op een dag leeg te krijgen is.

Lig je niet wakker van al die snufjes of wil je nog wat geld overhouden voor kerstcadeaus, dan kan je met een gerust hart een (tweedehands) iPhone-model van 2021 of eerder kopen. Je mist niet al te veel.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Er werd op gehoopt en dat was meer dan logisch: de Samsung Galaxy S22 Ultra kreeg dit jaar een stylus met zich mee. Daardoor is de telefoon de ongenaakbare alleskunner van dit jaar.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S22 Ultra in het zwart. © Yorick Dupon

Nog op de waslijst aan functies staan extreem inzoomen met de camera zonder al te veel kwaliteitsverlies, een mooi en helder scherm om in te verdrinken en voldoende kracht om alles te doen van multitasken tot gamen.

De adviesprijs van 1.249 euro is hoog — al zal je ondertussen een mooie korting kunnen scoren — maar je investeert met de S22 Ultra in een telefoon voor de komende jaren. Ook hier vier Android-upgrades en veiligheidsupdates tot 2027, dus je bent eventjes zoet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.