24.700 euro betalen voor een uurtje tv kijken op je gsm? In dit populaire wintersportland kan het je overkomen als je niet goed oplet

MijntelcoHeel wat gezinnen trekken er in de krokusvakantie op uit. Om zorgeloos te genieten, controleer je best op voorhand de eventuele roamingkosten op je bestemming. Zo vermijd je een torenhoge gsm-factuur bij thuiskomst. Mijntelco.be zet alles voor jou op een rijtje.

Reis je binnen of buiten de Europese Unie?

Wie een trip plant binnen de EU, kan sinds 2017 zorgeloos bellen, sms’en en surfen vanuit het buitenland. Je betaalt daarbij hetzelfde tarief als in België. Pas wanneer je je buiten de Europese Unie begeeft, moet je beginnen opletten. Veel mensen staan er bijvoorbeeld niet bij stil dat Zwitserland niet tot de EU behoort, met hoge facturen tot gevolg.



Al wanneer je de grens met Zwitserland, of een ander niet-EU-land, nadert, laat je het beter na om te bellen, sms’en of surfen. Meer nog, je schakelt best je mobiele data uit. Zelfs al bevind je je officieel nog in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland of Italië, toch kan het gebeuren dat je toestel al verbinding maakt met een antenne die zich net over de grens in Zwitserland bevindt, met extra kosten tot gevolg.

Mobiel surfen in het buitenland

Stel dat je als Telenet-klant een uurtje naar de ontknoping van een wielerwedstrijd kijkt via je smartphone, dan loopt je verbruik al snel op tot 1,7 GB. Je provider rekent er buiten de EU een tarief voor 3 euro per MB voor aan. Totaalfactuur: 5.100 euro. En daarmee kom je er nog goedkoop van af, want bij Proximus betaal je bijvoorbeeld 14,52 euro per MB. Ook het scrollen op populaire apps als TikTok kan je duur komen te staan. Die app verbruikt per uur zo’n 840 MB mobiele data. Bij Telenet lig je dan buiten de EU aan een factuur van 2.520 euro.

Daarom is het altijd verstandig om datalimieten in te stellen voor wanneer jij – of je kroost – surft via het mobiele netwerk. Bij Youfone is mobiel surfen buiten de Europese Unie bijvoorbeeld automatisch uitgeschakeld. Mobile Vikings-klanten kunnen zelfs helemaal niet surfen buiten de EU. “Om onverwachte hoge kosten te vermijden”, zo staat te lezen op de website. “Buiten de EU surf je mobiel aan 13 euro per MB en zit je dus meteen aan je maximumbedrag buiten je abonnementsbundel.”



Bellen in het buitenland

Je provider rekent niet alleen roamingkosten aan wanneer je mobiel surft buiten de Europese Unie, ook bellen en sms’en kost er geld. Je betaalt dan extra per minuut die je belt of per sms die je verstuurt. Bij Telenet is dat bijvoorbeeld 1,80 euro per minuut vanuit Zwitserland; bij Proximus en Orange respectievelijk 3 euro en 2,40 euro per minuut. Ook de bestemming van je telefoontje of sms-bericht heeft een invloed op de prijs ervan.

Wacht dus best tot je in je hotel of vakantiehuis bent, verbind er met het wifinetwerk en bel of verstuur berichten via WhatsApp, Messenger of een andere app.

Tarieven buiten de EU

Hoeveel je buiten de Europese Unie betaalt voor één megabyte mobiele data, een belminuut of een sms, is dus van drie factoren afhankelijk: je provider, het land waarin je je bevindt en de bestemming van je telefoontje of sms. Bij de ene provider betaal je meer dan bij de andere, zoals uit de bovenstaande voorbeelden blijkt.

De ene provider, zoals Youfone, hanteert bijvoorbeeld één tarief voor alle landen buiten de EU, de andere provider maakt dan weer een onderscheid per land. Mobiel surfen vanuit Zwitserland kost je bijvoorbeeld 3 euro per megabyte bij Telenet; vanuit Albanië is dat 10 euro per megabyte.

Bij welke provider ben je ‘het goedkoopst’ af? Omdat de prijzen variëren naargelang de bestemming, nemen we Zwitserland als voorbeeld: een populaire bestemming tijdens de krokusvakantie voor heel wat gezinnen. Bellen kost je er 1,80 euro per minuut bij Telenet, dat daarmee de goedkoopste is. Proximus-, Scarlet- en Youfone-klanten betalen er het meest: 3 euro per belminuut. Sms’en is dan weer het goedkoopst bij BASE, met 39 cent per sms, gevolgd door Telenet, Scarlet en Mobile Vikings (50 cent per sms). Met 70 cent per sms betaal je het meest bij Proximus, Orange, edpnet, Youfone en hey!. BASE en Telenet komen ook als voordeligste provider uit de vergelijking voor wie mobiel surft in Zwitserland. Zoals eerder aangehaald: het kost je er 3 euro per megabyte. Proximus is er dan weer veruit de duurste, met 14,52 euro per megabyte.

Dé oplossing: reisformules

Bij heel wat providers kan je wel voor een reisformule opteren. Bij Proximus is dat mogelijk in de vorm van de Daily Roaming Pass. Kostprijs? 5,95 euro voor landen in ‘zone A’ – waaronder populaire vakantiebestemmingen en de VS vallen. In de minder bezochte landen in ‘zone B’ bedraagt de toeslag 11,95 euro. Heel belangrijk: de Pass zorgt niet automatisch voor een onbeperkt verbruik. Is de data van je Belgische abonnement opgebruikt? Dan val je terug op de roamingtarieven die van toepassing zijn voor dat land.

Orange heeft een gelijkaardig aanbod. Voor EU + Best Destinations, bijvoorbeeld, betaal je 20 euro. Daarvoor krijg je 1 GB mobiele data, 1.000 sms’en en 1.000 belminuten in de selectie landen. Voor een World Plus Pass – waar een land als Marokko toe behoort - betaal je al 110 euro voor 250 MB, 120 belminuten en 120 sms’en. Bij BASE kan je buiten de EU voordeliger surfen met de opties Data Europe XL.



