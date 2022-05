15 jaar Google Street View: de gekste foto’s en meest bezochte plekken in België en de wereld

TechGoogle Street View wordt morgen 15 jaar. In die periode hebben camera’s van Google meer dan 220 miljard foto’s gemaakt om onze omgeving in 360 graden in beeld te brengen. Maar welke plekken zijn nu het meest bekeken? En herinner je deze gênante en grappige foto’s nog?

Onze hele wereld op straatniveau in beeld brengen was een idee van Google-oprichter Larry Page. Om dat te doen, werd een speciale camera gebouwd, die langs in de volledige omtrek van 360 graden foto’s maakt. In 2006 ging de eerste auto met dat toestel de baan op. En een jaar later - op 25 mei 2007 - werd Street View officieel gelanceerd in de Verenigde Staten.

Meest bezochte plekken van België

Street View werd al snel razend populair, ook al was het in 't begin enkel mogelijk om door Amerikaanse straten te wandelen. In 2011 kwam het naar ons land. Met stip op één bij de meest bezochte plekken van ons land staat het Atomium in Brussel. De Grote Markt in onze hoofdstad en het Koninklijk Paleis - dat trouwens geblurd is - vervolledigen de top-3.

Volledig scherm Het Atomium is de meest bezochte plek van België op Street View. © Google

De volledige top-10: 1. Het Atomium

2. De Grote Markt in Brussel

3. Het Koninklijk Paleis in Brussel

4. Het Zuidstation in Brussel

5. Het Noordstation in Brussel

6. Manneken Pis

7. Brussels Airport

8. Het Centraal Station in Antwerpen

9. Pairi Daiza

10. Het Gravensteen in Gent

Meest bezochte landen

Dat Street View vooral gebruikt wordt om verre oorden te verkennen of om weg te dromen van een lange reis, mag duidelijk zijn. Indonesië staat op de eerste plaats van meest bezochte landen. De Verenigde Staten en Japan vervolledigen de top-3. Ons land komt in de top-10 helaas niet voor.

Volledig scherm Indonesië is het meest bezochte land op Google Street View. © Google

De volledige top-10: 1. Indonesië

2. Verenigde Staten

3. Japan

4. Mexico

5. Brazilië

6. Spanje

7. Italië

8. Taiwan

9. Frankrijk

10. Verenigd Koninkrijk

Gek en onverwacht

Vijftien jaar Street View betekent ook even lang gênante, grappige of rare foto’s. Want wat als de auto van Google voorbijrijdt en je zit net in een roze koets op weg naar je huwelijksfeest? Het overkwam dit koppel in de buurt van Londen.

Volledig scherm Een koppel in de buurt van Londen, op weg naar hun huwelijk. © Google

De wagens van Google legden ook deze vreemde situatie in Australië vast: een man op een historische fiets die een speelgoedpinguïn vervoert.

Volledig scherm Een man op een fiets transporteert een speelgoedpinguïn. © Google

Street View legt regelmatig overtredingen vast van automobilisten en voetgangers. Die worden gelukkig onherkenbaar gemaakt, waardoor ze niet meteen schrik moeten hebben voor een boete. Maar het gebeurt ook dat de Google-bestuurder zichzelf in een lastig parket brengt. In deze Schotse zone 30 duwt de Google-werknemer zelf iets te diep het gaspedaal in.

Volledig scherm Je mag hier 30 mijl per uur, maar daar trekt de Google-werknemer zich niet veel van aan. © Google

Ook bijzondere kunstwerken worden voor de eeuwigheid vastgelegd door de Street View-auto’s. Dit is eentje voor de ‘Star Wars'-fans: een AT-AT-walker in North Carolina, VS.

Volledig scherm Een AT-AT-walker in een tuin. © Google

De Google-wagens zijn soms ook sneller ter plaatse dan de brandweer. Hier rijdt een camerawagen voorbij een brandend huis in Arkansas (VS).

Volledig scherm Een huis in Arkansas staat in brand. © Google

En heel af en toe rijdt de ene Street View-auto de andere voorbij. Het is een zeldzame gebeurtenis, maar zorgt wel voor een leuke foto.

Volledig scherm In Argentinië reden twee Street View-auto's elkaar voorbij. © Google

Dit is dan weer een kat, die beter een ander moment had uitgekozen om haar behoefte te doen.

Volledig scherm Deze kat moest even haar behoefte doen, op het verkeerde moment. © Google

Deze man lijkt een gelijkaardig probleem te hebben. Maar Joshua - een barman - vertelde achteraf dat hij een vat bier moest vervangen. Dat liep helaas fout, waardoor zijn broek vol drank hing. In een poging om die te drogen, ging hij buiten in de zon staan, net op het moment dat Google voorbijkwam. Je zal het maar voorhebben.

Volledig scherm Joshua staat met z'n natte broek op Google Maps. © Google

