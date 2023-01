100.000 dollar voor een vogelstandbeeld: Twitter veilt massaal kantoorspullen

Videogames Zo ging ‘The Last of Us’ van videogame naar tv-reeks

Bijna tien jaar na zijn release op de PlayStation 3 werd de ijzersterke videogame ‘The Last of Us’ geadapteerd tot een tv-reeks, die vanaf maandag op Streamz te zien zal zijn. Hoe verliep dat proces? Showrunners Craig Mazin en Neil Druckmann (die ook de game maakte) over waar ze de kiemen van hun verhaal vonden, en waarom ‘The Last of Us’ geen film maar een serie moest zijn.

14 januari