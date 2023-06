1 GB kost gemiddeld 2,99 euro in België: dit rekenen de verschillende mobiele abonnementen aan per gigabyte

MijntelcoEen gigabyte mobiele data kost in België best veel. Dat blijkt uit recente cijfers van prijsvergelijker HelloSafe. We betalen gemiddeld 2,99 euro per GB, terwijl dat gemiddelde bijvoorbeeld slechts 1,89 euro bedraagt in Nederland of 0,23 euro in Frankrijk. Wat zijn de beste aanbiedingen op de Belgische markt, en hoeveel betaal je dan per GB? En hoe snel neemt de gemiddelde prijs af naarmate je een groter abonnement neemt? Mijntelco.be zocht het voor je uit.

Slechts in zes Europese landen betaal je voor één GB meer dan in België, zo blijkt uit een studie van HelloSafe. De goedkoopste mobiele data vind je in Israël (4 cent per GB), en de duurste in Jemen, waar je per GB gemiddeld 16,51 euro betaalt. Wereldwijd staat Zwitserland op de zevende plaats met 7,32 euro per GB.

Hoe zit het concreet bij ons?

We geven een overzicht van operatoren die abonnementen aanbieden met enkel mobiele telefonie. Tussen haakjes staat telkens het aantal belminuten of sms’en dat inbegrepen is.

De algemene tendens is dat de prijs per GB afneemt naarmate je meer GB in je abonnement hebt. Voor 1 GB betaal je bijvoorbeeld tussen 5 en 10 euro, terwijl 1 GB in een pakket van 300 GB slechts 14 cent kost.

1 tot 5 GB

Voor één gigabyte betaal je bij Youfone 5 euro (200 belminuten of sms’en) of 10 euro (onbeperkte belminuten of sms’en). Voor een abonnement bij hey! is dat 7 euro (60), bij Scarlet betaal je 8 euro (300) en bij Mobile Vikings (prepaid) is dat 10 euro (25). Dat zijn hoge bedragen terwijl 1 GB snel opgebruikt is.

Een abonnement met 2 GB kost 4 euro (400) of 6 euro (onbeperkt) per GB bij edpnet. Bij Mobile Vikings betaal je 5 euro per GB bij een abonnement met 150 belminuten en 7,5 euro per GB met een prepaidkaart van 100 belminuten. Alleen bij Mobile Vikings kan je een prepaidkaart kopen met 3 GB (133 belminuten/sms’en), en dat kost er 20 euro of 6,67 euro per GB.

Voor 4 GB betaal je bij Orange en Mobile Vikings 3 euro per GB (150). Een prepaidkaart van Mobile Vikings met 4 GB kost 3,75 euro per GB (50) of 6,25 euro (200) – respectievelijk 15 of 25 euro in totaal.

Kijken we tenslotte naar abonnementen met 5 GB, dan vinden we prijzen van 1,8 euro (200) of 2,4 euro (onbeperkt) per GB bij Youfone. Daarmee duiken we onder het gemiddelde van 2,99 euro uit het onderzoek van HelloSafe. Bij Telenet betaal je 3,2 euro per GB (onbeperkt) en bij Proximus nog net iets meer: 3,40 euro (150).



6 tot 16 GB

Een abonnement van 6 GB en 600 belminuten/sms’en kost 13 euro bij Scarlet – 2,17 euro per GB dus. Bij BASE betaal je 2,5 per GB (onbeperkt) en Mobile Vikings (prepaid) vraagt 3,33 euro per GB (66).

Bij Mobile Vikings vind je een abonnement met 8 GB voor 15 euro ofwel 1,88 euro per GB (0). Bij Telenet krijg je dat voor 2,62 euro per GB (onbeperkt). Mobile Vikings heeft verder ook een prepaidkaart met 3,13 euro per GB (100).

Voor 10 GB betaal je bij Youfone 10 euro (200) of 13 euro (onbeperkt). Zo komen we voor het eerst uit bij de prijs van 1 euro per GB. Bij edpnet betaal je per GB 1,1 euro (400), bij Mobile Vikings of opnieuw edpnet 1,5 euro (onbeperkt), bij Proximus dankzij een korting 1,85 euro en bij Scarlet 1,8 euro (onbeperkt). Scarlet biedt ook de keuze voor 11 GB, met 1,91 euro per GB (600).

Kijken we naar een abonnement met 15 GB, dan kost dat bij Youfone 80 cent (200) of 1 euro (onbeperkt) per GB, bij edpnet 1,26 euro (400) of 1,53 euro (onbeperkt), 1,33 euro bij BASE (onbeperkt) en 1,73 euro bij Scarlet. Wil je 16 GB, betaal je bij Scarlet 1,93 euro per GB (300).



20 tot 40 GB

Abonnementen voor 17, 18 of 19 GB bestaan niet. Wel kan je kiezen voor 20 GB. Bij Mobile Vikings of Youfone betaal je dan 1 euro per GB (onbeperkt bellen of sms’en). Bij Orange is dat 1,15 euro en bij Scarlet 1,65 euro per GB (ook beide onbeperkt). Bij Youfone kan je ook kiezen om 85 cent per GB te betalen, dan heb je 200 belminuten of sms’en. Scarlet biedt een abonnement aan met 25 GB (onbeperkt bellen en sms’en) aan 1,64 euro per GB – 41 euro in totaal.

Bij hey! telecom betaal je tijdens de eerste twee jaar 20 euro per maand voor 40 GB (onbeperkt). Prijskaartje per GB: 50 cent. Hetzelfde aanbod bij Youfone kost 63 cent per GB. Voor 55 cent per GB hou je nog 200 belminuten of sms’en over. BASE’s gsm-abonnement met onbeperkte belminuten en sms’en kost 29 euro per maand. Zo komen we uit op 73 cent per GB.

50 tot 300 GB: onbeperkt mobiel surfen

Vanaf 50 GB kunnen we spreken van onbeperkt mobiel surfen. De providers die dit aanbieden, leggen in het abonnement ook geen beperking meer op het aantal belminuten of sms’en. Als we hier naar de prijs per GB kijken, zien we dat dat bedrag sterk afneemt.

Met Proximus’ Mobilus Maxi krijg je 50 GB aan gemiddeld 24,99 per maand tijdens het eerste jaar, dankzij een korting. De prijs van 1 GB is dan afgerond 50 cent. Met Orange’s Go Intense kost hetzelfde pakket precies 50 cent per GB.

Ook met Mobile Vikings unlimited hoef je je geen zorgen te maken dat je niet genoeg gigabyte zal hebben. Voor hun abonnement met 70 GB betaal je 41 cent per GB. Voor 100 GB betaal je bij BASE precies 39 cent. Het gsm-abonnement van Telenet waarmee je tot 300 GB per maand mobiel kan surfen, kost 47 euro per maand en 16 cent per GB.

Met het Proximus-abonnement Mobilus Unlimited krijg je 300 GB per maand. Voor een volledig eerste jaar komt de prijs gemiddeld neer op 42,49 euro per maand, ofwel 0,14 euro per GB.



