1.000 euro als je logo internetcriminelen tatoeëert

LG brengt box uit voor designer­schoe­nen: “Past lichtsterk­te en tempera­tuur aan voor ideale omgeving van je schoenen”

Technologiegigant LG heeft een speciale schoendoos voorgesteld op de IFA technologiebeurs in Berlijn. De ‘ShoeCase’ zorgt namelijk voor de perfecte omstandigheden voor je designerschoenen of favoriete schoenen. Zo kan de temperatuur en de lichtsterkte aangepast worden afhankelijk van de schoen. Daarnaast heb je ook nog de ‘ShoeCare’, een box waar twee paar schoenen in passen. Die box reduceert de geurtjes en bacteriën van je schoenen aan de hand van stoomtechnologie. Bekijk in bovenstaande video de twee toestellen.

3 september