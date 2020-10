Sven Nys: “Crossers staan vandaag bijna gratis aan de start”

Video Lesbische veldrijd­ster doet ontboeze­ming: "Voor one­nightstand zou ik een man kiezen hoor, doe mij maar Louis Talpe"

13 februari Gisteravond vond in Middelkerke het chique slotgala plaats van de Superprestige. Naast enkele interviews en prijsuitreikingen was er ook ruimte voor grappen en grollen want in de zaal werd een filmpje getoond waarin te zien is hoe zanger Sergio enkele bekende veldritkoppen ontvoerde in een busje. Bestemming onbekend...