Superprestige van Ruddervoorde zonder publiek, maar wel ingezegend in kerk: “We schatten het verlies op 70.000 euro”

Veldrijden IJzerster­ke Ellen Van Loy triomfeert bij de vrouwen in Gavere: "Zege om nooit te vergeten"

12 november De 37-jarige Ellen Van Loy (Telenet-Fidea) heeft de Superprestigecross in het Oost-Vlaamse Gavere gewonnen. Van Loy was in deze vijfde manche van het regelmatigheidscriterium sterker dan de Britse Nikki Brammeier. Kim Van De Steene vervolledigde het podium. De Italiaanse Maria Alice Arzuffi finishte als vierde en wereldkampioene Sanne Cant werd vijfde. De Nederlandse Maud Kaptheijns reed pas als twaalfde over de eindmeet maar blijft wel leidster