Superprestige Boom volgt voorbeeld van Scheldecross niet en gaat gewoon door

Veldrijden De hegemonie van Van der Poel in Diegem gaat voort: zo straf is zijn vierde zege op rij

Als Mathieu van der Poel aan de start staat in Diegem, mag je er bijna gif op innemen dat hij aan de haal gaat met de oppergaai. Sinds de Nederlander in 2011 een eerste keer aan de start verscheen, won hij iedere keer. Na zijn straffe stunt van vanavond zit hij al aan vier opeenvolgende zeges bij de profs in Diegem. Maar hoe straf is die reeks? Als we de cijfers er bijnemen, dan doen enkel Roland Liboton en Sven Nys beter.

30 december