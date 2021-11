Groen licht van burgemeester: in Boom wordt er wel gecrost, mét Van Aert

VeldrijdenWout van Aert hoeft zijn rentree in het veldrijden niet te missen. Maandagavond, na overleg met de burgemeester, kreeg organisator Koen Monu het licht op groen voor de Superprestigeveldrit die zaterdag in Boom wordt gereden.

Het overleg kwam er na de verscherpte coronamaatregelen die de regering vorige week afkondigde. En na de annulatie van de Wereldbekercross in Antwerpen, waartoe zondagavond werd besloten. Maar zo ver hoeft het in Boom niet te komen. “De burgemeester is een wielerfan. Hij drukte mij op het hart om de koers veilig te organiseren”, zegt Koen Monu.

De viptent werd vrijdagavond al geschrapt en er zal ook geen biertent zijn. Maar het publiek is toegelaten en er komen extra stewards die erop zullen toezien dat regels over mondmaskerplicht en social distancing worden gehandhaafd.

“Een wedstrijd organiseren zonder publiek was mij niet meer gelukt”, aldus Monu. “Vorig jaar heb ik het drie keer moeten doen. Mijn reserves zijn op.”

Antwerpen: stekker eruit

Eerder raakte bekend dat de Wereldbekercross in Antwerpen (zondag 5 december) is geannuleerd. Voor organisator Golazo zijn de nieuwe coronarichtlijnen voor outdoor sportevenementen te streng. “Het hele vipgebeuren moeten we nu schrappen, omdat we geen tent kunnen bouwen die groot genoeg is om de afstand te bewaren. En omdat bedrijven in deze omstandigheden ook niet warm lopen om naar de cross te komen”, zegt organisator Christophe Impens.

Volgens Impens is het handhaven van mondmaskerplicht en social distancing niet te controleren.

“Ik heb zondagochtend contact genomen met mensen van de stad Antwerpen, gezegd dat de situatie nu helemaal anders is dan iedereen had gehoopt. Daarom hebben we zondag besloten om onze camions maandagochtend niet naar Antwerpen te laten vertrekken. Met pijn in het hart hebben wij de stekker eruit getrokken.”

Impens en Golazo zijn ook de organisatoren van de Wereldbekercross in Namen (zondag 19 december). Of die ook wordt geannuleerd? “We wachten het overlegcomité van 15 december af”, klinkt het. “We werken vanaf nu aan een worstcasescenario en aan een bestcasescenario. Onze intentie is om de cross van Namen wel degelijk te laten plaatsvinden.”

Van Aert en Pidcock

Zoals gekend maken Wout van Aert en Tom Pidcock komend weekend hun rentree in het veld. Beide renners kiezen voor Boom als eerste cross van het nieuwe seizoen. Vreemd genoeg was organisator Monu daar niet van op de hoogte.

“Ik heb dat gehoord op televisie, dat Van Aert bij ons zou starten. Mijn eerste idee was: ‘Dit kost me dan 15.000 euro extra in mijn budget.’ Ik had daar niet op gerekend en ik had geen enkele manager gehoord. Ik heb inmiddels natuurlijk met Jef Van den Bosch (manager van Wout van Aert, red.) gebeld. En nu is het geregeld. Zowel voor Van Aert als voor Pidcock. Of ik ze 15.000 euro betaal? Ik kan het niet zeggen. Ik heb die gesprekken uit handen gegeven. Ik hoop enkel dat mijn budget klopt.”

