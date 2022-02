Zwoel en zwanger: blote buiken zijn de chicste maternitytrend dit jaar

Rihanna is zwanger en dat heeft de hele wereld geweten. De zangeres showt de laatste weken maar wat graag haar groeiende blote buik in sprekende outfits. En ook andere sterren vielen recent nog als een blok voor die opvallende zwangerschapstrend. Of we de look straks ook in het Vlaamse straatbeeld zullen spotten? Misschien wel.

Toen Rihanna in januari haar zwangerschap aankondigde met A$AP Rocky, deed ze dat op flamboyante wijze. In een felroze pufferjas van Chanel uit 1996, een bleke jeans en opvallende blingbling, toonde de zangeres voor het eerst haar bolle buik. Open en bloot.

Het werd Riri’s modestatement, want ook in de laatste weken showt ze trots haar groeiende buik als dierbaarste accessoire. Gehuld in een kort topje met een bomberjack en stiletto’s of in een doorzichtig shirt met een tijgerprintmantel en mom jeans: Rihanna krijgt het voor elkaar. En ze krijgt er ook nog eens bakken lof voor. “Het is enorm inspirerend om te zien hoe ze haar buikje in the picture zet”, klinkt het op sociale media.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Miles Diggs (@diggzy)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ENFNTS TERRIBLES Magazine (@enfntsterribles)

Ook andere sterren, zoals actrice Shay Mitchell en topmodel Ashley Graham, gingen al overstag voor de nieuwe trend. Ze verschenen op straat in een prachtige outfit die hun (half)naakte bolle buik in de spotlights plaatst. “Celebrities doen dat al langer”, weet onze moderedacteur David Devriendt. “Demi Moore zette in 1991 de toon toen ze met haar zwangere buik op de cover stond van modemagazine Vanity Fair. Daarna volgden vele sterren.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Shay Mitchell (@shaymitchell)

Het mag tegenwoordig allemaal wat bloter

Dat heel wat vrouwen hun zwangere buik nu tonen, staat haaks op hoe het er vroeger aan toeging. Toen moest een groeiende buik net verhuld worden. Met bloemenprints, oversized kleding of zelfs zwangerschapskorsetten.

“Die tijd zijn we voorbij”, zegt Devriendt. “Dat heeft veel te maken met onze aandacht voor bodypositivity. Het mag tegenwoordig allemaal wat bloter en meer geaccentueerd. Denk ook aan de weinig verhullende ‘bodyconscious’ of ‘naked dresses’ die je op rode lopers ziet verschijnen. We vertellen elkaar meer dan ooit dat we fier moeten zijn op ons lichaam. Zwangere vrouwen zijn daar geen uitzondering op. Het is uniek dat je een kindje draagt, dus dat nieuwe leven mag je tonen aan de buitenwereld, vinden we.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Misschien te spotten op een festival als Rock Werchter

Of de trend ook zal overwaaien naar Vlaanderen? “Ik zou het heel cool vinden om toekomstige mama’s op de Antwerpse Meir te zien met een zwangere blote buik”, zegt Devriendt. “Maar onze Vlaamse mindset is toch anders. Dit is een trend waarvoor je sterk in je schoenen moet staan. Je moet durven. En dan lopen we als Vlamingen altijd een beetje achter. Als de trend toch naar ons land zou overwaaien, dan eerder in beperkte mate, denk ik: op festivals zoals Rock Werchter of We Can Dance spotten we dan misschien zo’n blote buik. Daar heerst meer vrijheid van geest en ben je omringd door meer mensen die zo’n open mindset delen.”

Toekomstige mama’s die deze lente en zomer graag open en bloot hun zwangere buik willen showen, kunnen zich de trend op allerlei manieren eigen maken. Je kan je buik elegant stylen, zoals Rihanna, met een doorzichtige blouse. Of je kan kiezen voor een stoere jeanslook met een croptop zoals Shay Mitchell.

Wie niet langer kan wachten, kan nu al het voorbeeld van de Vlaamse Zita Theunynck volgen. Zij hulde haar blote bolle buik in een winterse ton sur ton-look. “If you can be like Rihanna, then always be like Rihanna”, schrijft de auteur bij haar Instagrampost.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Zita Theunynck (@zitatheunynck)

