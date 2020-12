Zonder kapper de feesttafel tegemoet: zo maak je je haar toch nog 'kerstklaar'

Chille nacht: 4 beau­ty-insiders onthullen hun tips en favoriete producten voor mooie feesten (met of zonder make-up)

13 december December is traditioneel de maand waarin de kappers volgeboekt zitten en we naarstig op zoek zijn naar de mooiste feestmake-up. Maar niet in 2020. Dit jaar zien kerst en oudjaar er helemaal anders uit. En wij ook. Beauty-insiders Nanja Massy, Marie Wauters, Véronique Leysen en Marlien Echelpoels verklappen hoe zij het aanpakken. “Eén ding staat vast: ik ga voor knalrode lippen en glitters op de ogen. Zelfs al is het voor de rest in mijn kerstpyjama in de zetel.”