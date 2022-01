Zondag is zendag: modekenner Hilde Geudens zet de kleren met het hoogste comfortgehalte op een rij

De kleur van paprika­chips, pompoenen en binnenkort ook lippen­stift? Vanaf 2022 stiften we onze lippen oranje

Meer is meer tegenwoordig, en dat vertaalt zich naar een explosie in ons kleurenpalet. Deze nieuwe trend, voorspeld door verschillende toonaangevende make-upartiesten, past perfect in dat speelse plaatje. Want als je het hen vraagt, stiften we onze lippen collectief in de kleur van pompoenen in 2022. Beautyredactrice Sophie: “Oranje is even universeel als rood, maar een tikje specialer.” Orange is the new red, pink and nude!

