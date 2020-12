Zo kopieer je de signature look van creatieve bosslady Deborah Didi: “Ik ben geen meisje-meisje, geef mij maar comfort in plaats van sexiness”

Allemaal goed en wel, trends volgen. Nog leuker is het om een eigen, herkenbare stijl te ontwikkelen. Iemand die er met succes in geslaagd is: Deborah Didi (35). Deze creatieve bosslady en grafisch ontwerper weet perfect te balanceren tussen stoer en klassevol. Aan de hand van één van haar signature looks, vertelt ze welke stijlgeheimen haar definiëren. We stelden haar enkele gerichte vragen.

Wie is Deborah Didi?

• 35 jaar

• Woont in Kortrijk

• Mama van Rae Morris, partner van Hannes Coudenys

• Grafisch vormgever en zaakvoerder bij Kopie Koffie

• Volg haar op Instagram @deborahdidi

Wat draag je?

“Mijn jumpsuit heb ik gekocht tijdens een vakantie in LA. Ik passeerde toevallig een pop-upwinkel van de Amerikaanse designer Paloma. Zij maakt enkel unieke stuks, en toen ik de winkel binnenwandelde, was ik meteen verkocht. Op het eerste gezicht zou je verwachten dat haar ontwerpen superduur zijn, maar dat is niet het geval! De jumpsuit in de prachtige perzikkleur was mijn favoriet. Het item voelt fluweelachtig aan, en zit dus supercomfortabel. Perfect voor in de winter, behalve bij een toiletbezoek. (lacht)”

“De schoenen komen van Essentiel Antwerp. Ik draag amper hakken, maar deze zitten zo goed. Mijn jas heb ik bij Sandro gevonden. Dat is één van mijn favoriete merken. Ze verkopen ook echt zalige sneakers. Ik zou zo een hele winkel leegkopen, moest het niet zo prijzig zijn. Meestal houd ik het bij één stuk.”

Waarom typeert deze outfit jou?

“Hij past perfect bij mijn kledingstijl. Ik ben geen meisje-meisje, mijn garderobe zou ik eerder beschrijven als urban stoer meets classy. Mijn voorkeur gaat dan ook naar kledingstukken die makkelijk zitten, zoals deze jumpsuit. Geef mij maar comfort in plaats van sexiness. Dat heeft vooral een praktische reden: op het werk moet ik voortdurend rondwandelen. Voor een feestje durf ik me wel op te kleden en hakken te dragen, op voorwaarde dat ik weet dat ik me af en toe kan neerzetten. (glimlachje)”

“Nog een pluspunt is dat deze outfit rust uitstraalt. Prints, da’s niets voor mij. In mijn kleerkast hangen er bijvoorbeeld amper tijgerpatroontjes of bloemenprints. Heel af en toe draag ik dat, maar dan probeer ik het op een gewaagde manier te combineren. Met een lederen broek of een jeans, bijvoorbeeld.”

Heb je een go-toformule?

“In culottes met hoge taille en aansluitende top voel ik me altijd goed. Zeker als ik er nog een camelkleurige lange mantel over draag. Culottes zijn trouwens mijn grootste trendcrush. Dankzij een hoge taille zijn mijn benen optisch verlengd, en zo’n broek is niet te lang, wat mooi matcht bij sneakers. Dat in tegenstelling tot lange broeken die tot op de grond reiken. Vreselijk vind ik dat. Als het regent en je zet één stap buiten, is je broek onderaan nat. Dat is toch mega ambetant?”

Wat is je favoriete seizoen om te kleden?

“(meteen) De herfst en winter! Warme kleuren zoals roestbruin, camel, beige en donkergroen vind ik heel mooi. Zo’n natuurlijke kleuren vind je vooral in het najaar. Terwijl er in de zomer vooral pastel in de winkels hangt, maar dat is minder mijn dada.”

“Het is ook tof om te experimenteren met verschillende lagen. Een blouse met een cardigan en een jas erover, en dan nog een riem om het plaatje af te maken. Dat oogt stijlvol. Er zijn maar weinig mensen die succesvol met laagjes kunnen werken. Voor mezelf ben ik ook streng hoor: ik vind mijn outfits met laagjes niet altijd geslaagd, maar dat ligt misschien aan mijn bescheiden aard.”

Met wie zou je eens van kleerkast willen wisselen?

“Olivia Palermo. Deze influencer is zo’n klassevolle dame. Zij staat bijvoorbeeld prachtig met een leren jas en een wit hemd, terwijl ik me niet op mijn gemak voel in zo’n blouse. Stiekem ben ik een beetje jaloers op haar.”

Wat voor een shopper ben jij?

“Als ik een winkel binnenkom, heb ik in een oogopslag gezien of ik mijn slag kan slaan. Ik ben totaal geen twijfelaar: ik weet meteen of ik een kledingstuk wil of niet. Hierdoor gaat shoppen heel snel bij mij. Als ik een halfuur rondwandel in een shoppingcenter, heb ik soms al drie winkeltassen gescoord.”

Wat is het ultieme item op je wishlist?

“Een handtas van Hermès! Dat is het summum van klasse. Zo’n tas is simpel, strak, zonder te veel frulletjes. Maar zo eentje kopen blijft waarschijnlijk een droom. Het kost handenvol geld, dus ik zou die zelfs nooit durven bovenhalen om mee op stap te gaan. Maar ja, dromen mag, hé.”

