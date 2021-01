Zo geef je je kleerkast een draagbare Bridgerton-injectie volgens modekenners Kristin en Els van vintagewinkel Le Freddie

Snoepkleurige pasteltinten, over the top pofmouwen, ruches, bloemenprints, met kunstdiamantjes bedekte jurken en pruiken die in de buurt van die van Marie Antoinette komen. In de Netflix-sensatie over het Regency-tijdperk zien we niet bepaald everyday looks, toch vallen de outfits even hard in de smaak als de serie zelf. Wil jij je kleerkast een Bridgerton-injectie geven, maar weet je niet hoe? Wij vroegen praktische tips aan Els Keymeulen en Kristin Stoffels van vintage winkel Le Freddie, waar binnenkort een op Bridgerton geïnspireerde collectie uitkomt. “Draag een parelketting met een sweater en sneakers en je bent helemaal in thema.”

Kostuumontwerper Ellen Mirojnick maakte in totaal 7500 verschillende looks voor de acht afleveringen uit het eerste seizoen van Bridgerton, er valt dus heel wat mode-inspiratie te putten uit de Netflix-sensatie.

Meer korsetten, parels en veren

Na bijna een heel jaar in joggingpakken te hebben rondgelopen, mag het wel eens wat meer zijn. Zoveel werd duidelijk uit het rapport van trendonderzoeker Lyst. In de eerste maand dat Bridgerton op Netflix stond, schoot de online interesse naar korsetten (123 procent), haarbanden met parels en veren (49 procent) en lange handschoenen (49 procent) de hoogte in.

Toeval? Wij denken van niet. De invloed van de serie reikt duidelijk verder dan louter escapistisch kijkplezier. De stijl uit de serie over het Regency-tijdperk werd geheel toepasselijk ‘Regencycore’ gedoopt. En ook al voor de serie uitkwam, zagen we op de catwalks van Loewe, Erdem, Lanvin en Rodarte heel wat looks die aan Bridgerton doen denken met extravagante prints, stoffen en mouwen.

Daar gaat de bruid

Keymeulen en Stoffels brengen met hun label Le Freddie op 14 februari een vintage assortiment uit, geïnspireerd op Bridgerton. “Zoals elke vrouw zijn wij verliefd op de hertog of Hastings’. We hebben hem nog gevraagd of hij wou meedoen aan onze shoot morgen, maar hij had spijtig genoeg al iets te doen. (lacht) Wij vonden Bridgerton echt fantastisch om naar te kijken. Niet per se door de verhaallijn, wel door de kleren en de seks. Exact de inspiratie die we nodig hadden na al die maanden lockdown. Maar we zijn natuurlijk niet op zoek gegaan naar kleren úit die tijd - want daarvoor moet je naar een museum - maar naar kleren die aan die tijd doen denken.” (lacht)

De collectie van Le Freddie staat, net zoals de geliefde serie, in het teken van trouwen. “Wij kiezen altijd een bepaald thema en Bridgerton is nu heel actueel. De selectie zal vooral trouwkledij bevatten, met veel grote pofmouwen, vierkanten decolletés, bloezen met ruches en kant, hoepelrokken in pasteltinten zoals geel, roze en mintgroen. Voor de man zit er bijvoorbeeld een roze kostuum tussen en stukken met ruches aan de mouwen. Dat leeft nu ook wel eigenlijk, als je kijkt naar hoe Harry Styles zich kleedt. Het is heel modern om als man over the top te gaan.”

“We hebben bewust gekozen voor flamboyante stukken die passen in een feestthema. Vanaf dat we terug mogen buitenkomen, gaan mensen zich waarschijnlijk terug extravaganter willen kleden dan ze nu doen. En all out gaan. Dan komen deze stukken goed van pas.”

Praktische tips

“Onze collectie mag dan op en top Bridgerton zijn, het zijn misschien niet echt stukken die je elke dag zou dragen. Maar je kan ook voor een subtielere touch gaan. Kies bijvoorbeeld één opvallend stuk en voeg het toe aan een neutrale outfit. Bijvoorbeeld een parelketting, want dat past helemaal in het thema. Draag dat met een sweater en sneakers et voilà. Lady Whistledown approves.”

“Een van de opvallendste kenmerken uit de serie zijn de pastelkleuren, die je ook meteen aan Marie Antoinette doen denken. Die kan je makkelijk in je kleerlast incorporeren. Koop bijvoorbeeld een minimalistische outfit in zo’n kleur. Of combineer pastelroze met één lila stuk. Dan doet het er eigenlijk al niet meer toe wát de kledingstukken zijn, die mogen dan ook heel modern zijn. Je outfit gaat hoe dan ook aan Bridgerton doen denken.”

“Wat je ook kan doen is een korset combineren met een jeans, zodat het minder gekleed staat. Of een bloes in een mooie stof en felle kleuren. Voeg naar hartenlief grote fantasiejuwelen toe, sandaaltjes met pompons, (parel)kettingen, haaraccessoires zoals haarbanden en lintjes, ... Mooie kanten bloezen met veel kraagjes en ruches, die je kan combineren met een zwarte broek en blazer, doen ook meteen aan de serie denken.”

