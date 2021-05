Zo blijft een tattoo je hele leven lang mooi: 7 do’s en don'ts volgens een tattoo artist

Anno 2021 heeft je beste vriendin, je collega en zelfs je moeder een tattoo. En dat je ‘inked' bent voor het leven, is voor de meeste geen probleem meer. Maar: een tattoo blijft alleen maar je hele leven lang mooi als je er goed zorg voor draagt, en rekening houdt met een paar do’s en don’ts. Tattoo artist Ruth Wollants van Roots Tattoo in Leuven licht ze voor je toe.

Tatoeëerders in België hebben het ongelooflijk druk dit jaar. Niet alleen door corona zitten ze met een ellenlange wachtlijst: het is ook gewoon een pak populairder geworden om een kunstwerk(je) in je huid te laten injecteren. Goede tattoo studio’s zitten al voor maanden volgeboekt: bij L’Amour Noir in Harelbeke, bijvoorbeeld, kan je pas weer in 2022 een afspraak krijgen. Ruth Wollants van Roots Tattoo plant twee keer per jaar boekingen in, en zit na één dag al vol voor de volgende zes maanden.

Maar ook al is het nu enorm hip, zo'n kunstwerkje in je huid zit er wel voor altijd. En in tegenstelling tot wat je misschien denkt, blijft een tattoo niet vanzelf levenslang zo mooi als toen je hem liet zetten. Dat vergt de juiste zorg, een goede tatoeërder en wat denkwerk van jouw kant voor je over je ontwerp beslist.

1. Nazorg is alles

“Ik zeg altijd: vijftig procent van levenslang een mooie tattoo hebben ligt bij de artist, de andere vijftig procent bij de klant zelf”, zegt Ruth Wollants van Roots Tattoo. “Bij mensen die hun tattoo na de plaatsing heel secuur en langdurig verzorgen, is het verschil in resultaat enorm tegenover mensen die daar hun voeten aan vegen.”

Goede nazorg houdt in dat je je nieuwe tattoo zeker twee weken elke dag twee keer wast en daarna hydrateert met een crème. “Een tattoo is nu eenmaal een wonde”, zegt Ruth. “Alleen als je die goed verzorgt en voorkomt dat bacteriën erbij kunnen, geneest die ook mooi. Daarom is het naast het wassen ook belangrijk dat je stilstaand water vermijdt: ga dus geen bad of zwembad in.”

Wassen kan gewoon met lauw water en eventueel een milde, alcoholvrije zeep. Om te hydrateren is Bepanthol een populaire crème, het bedrijf heeft zelfs een speciale ‘Bepanthol Tattoo’-crème uitgebracht. Volg in elk geval goed het nazorgadvies van je tattoo artist.

2. Bescherm je tattoo tegen de zon

Deze gaat veel verder dan de eerste twee weken. Want zonnecrème smeren om je tattoo mooi te houden, moet je je hele leven blijven doen. “Huid die bruint door de zon, schilfert daarna weer af”, zegt Ruth. “De tattoo, die in de lederhuid zit, het laagje net onder de buitenste huidlaag, is ook onderhevig aan dat proces. De inkt zal mee verkleuren en dat is onomkeerbaar.” Ben jij iemand die niet graag zonnecrème smeert? Dan kies je er beter voor om je tattoo op een lichaamsplekje te laten zetten dat zelden zon ziet.

“Een tattoo verkleurt sowieso wel een beetje met de jaren heen”, vult Ruth aan. “Hij wordt wat grijziger, lichtjes blauwer of groener. Dat komt omdat er pigment in je huid zit. De ene huid heeft een roze ondertoon, de ander een gele of een groene. Dat beïnvloedt hoe je zwarte tattoo doorheen de jaren zal verkleuren.” Maar wie smeert, behoudt doorheen de jaren wel beter de oorspronkelijke kleur.

3. Zwart-wit is beter dan kleur

Gekleurde tattoos winnen aan populariteit, maar ze blijven wel minder lang mooi dan hun zwart-witte tegenhangers. “Zulke tattoos vervagen sneller”, zegt Ruth. “De zon speelt daar een rol in, maar gekleurde inkt bestaat ook uit grotere molecules, waardoor hij minder diep in de huid dringt. Witte inkt, bijvoorbeeld, is zo’n dikkere inkt die hoger in de huid blijft zitten. Zwarte inkt kan veel dieper gaan en zal dus beter in de huid blijven zitten doorheen de jaren.”

4. Vermijd lijntjes dichtbij elkaar

Tattoos met fijne lijnen blijven minder lang mooi, geloven sommige mensen. Maar dat corrigeert Ruth. “Met de nieuwe technieken en tools die we hebben, kunnen we ondertussen ook hele fijne tattoos zetten die toch levenslang mooi blijven. Natuurlijk op voorwaarde dat de nazorg goed gebeurt. Dus dunne of dikke lijnen maken wat dat betreft geen verschil. Wat wél een verschil maakt, is hoe dicht de lijnen bij elkaar staan.”

“Je huid stretcht en plooit doorheen de jaren, en met je huidplaatjes zal ook de inkt van je tattoo een klein beetje bewegen. Als ik lijnen heel dicht bij elkaar zou tatoeëren, zouden die na verloop van tijd dus met elkaar kunnen samenvloeien. Hoe dik of dun die ook zijn. Houd daar rekening mee in je ontwerp, al let een goede tattoo artist daar ook sowieso op.”

5. Hoe minder wrijving, hoe liever

Een tattoo op een lichaamsplekje waar je huid veel frictie ondergaat, zal minder lang mooi blijven. “Dat komt omdat een beetje inkt uit de huid kan ontsnappen telkens als die weer opengeschaafd wordt”, zegt Ruth. Of omdat de tattoo niet de kans krijgt om goed te genezen. Op bepaalde plekken van je lichaam is de kans daartoe groter dan andere. Omdat ze constant wrijving ondervinden van strakke kleding, bijvoorbeeld. “Tattoos op de zool van een voet zullen dus heel snel vervagen. Tattoos op de zijkant of onderkant van een vinger ook, zij het iets minder snel. Hoe minder je met je handen werkt en hoe beter de tattoo geneest, hoe trager dat gaat.”

Tattoos op knieën en ellebogen zijn ook gevaarlijk. “Zeker als je als werkmens vaak op je knieën zit of als kantoormens vaak je ellebogen op je bureau rust. Plus, de huid daar is droger. Dan is het echt belangrijk dat de tattoo goed gezet werd en je de nazorg goed opvolgde.” Bij tattoos die zich continue onder een strak kledingstuk bevinden, zoals een behabandje, geldt hetzelfde. Twee weken nadat je daar een tattoo liet zetten, mag je dus geen beha dragen. Eens genezen is het gevaar weer een pak kleiner, omdat zo’n bandje geen gigantische druk uitoefent.

6. Strakkere huid, meer risico

Op bepaalde plekken is onze huid strakker opgespannen dan andere. Tattoos op die plekken kunnen er met de tijd wat anders gaan uitzien. “Veel vrouwen laten bijvoorbeeld hun ribben tatoeëren”, zegt Ruth. “Maar de huid op de ribben stretcht en plooit meer dan huid op andere plekken, zoals je armen. En beweegt je huid, dan beweegt ook de inkt mee in je huid. Potentieel gevolg: lijntjes die een beetje uitlopen.”

7. Graag in de juiste huidlaag

Of je tatoeëerder de inkt in de juiste huidlaag injecteert, speelt ook een belangrijke rol in hoe lang je tattoo mooi blijft. “De inkt moet in de lederhuid terechtkomen”, vertelt Ruth. “Als de artist de inkt per ongeluk of door een foutje wat dieper injecteert, krijg je wat we een ‘blowout’ noemen. De inkt zit dan in het deel van de huid waar ook bloed door stroomt, en vloeit mee. Daardoor lijkt je lijntje een beetje uitgelopen. Injecteert hij de tattoo nog dieper, dan zit de inkt in de huidlaag waar littekenweefsel ontstaat. Bij tattoos van vroeger zie je dat soms: als ze dik ‘op’ de huid lijken te liggen, is dat omdat er zich littekenweefsel vormde.”

“Sommige tattoo artists denken: we zullen de inkt goed diep injecteren, zodat de tattoo er stevig in staat. Terwijl het juist beter is om heel voorzichtig te werk te gaan en desnoods achteraf, als blijkt dat sommige lijnen meer definitie nodig hebben, bij te werken.” Check dus goed het eerdere werk van een tattoo artist. Dat kan op Instagram, maar nog liever ga je af op mond-tot-mondreclame en tattoos die je in real life op het lijf van een ander ziet.

