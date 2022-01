Zijn grijze joggingbroeken het summum van sexy? “Grijs geeft net genoeg prijs”

Sinds corona zijn joggingbroeken op straat schering en inslag. Sommigen vinden het slonzig, anderen juist ontzettend sexy. Zeker als het gaat om een man in een simpele, grijze sweatpants. Wat is daar de allure van? Betty, Valérie en moderedacteur David geven tekst en uitleg. “Een man in grijze joggingbroek is als een vrouw zonder beha in een hagelwit T-shirt. Je weet meteen welk vlees je in de kuip hebt.”

“Afgeborstelde mannen, daar hou ik niet van. Maar voor kerels in een joggingbroek heb ik altijd een boontje gehad”, bekent Betty (53). “Het oogt lekker nonchalant. Én het zegt iets over hoe ze in het leven staan, vind ik. Ze komen heel relaxt over. Je krijgt de indruk dat ze goed in hun vel zitten en dat ze zich niet veel aantrekken van hun uiterlijk vertoon. Da’s aantrekkelijk, toch?”

Heel wat mensen zijn het met Betty eens. Zoek maar eens op Google naar ‘grey sweatpants’ en je komt meteen een heleboel lofzangen en enthousiaste blogposts tegen. Er bestaat zelfs zoiets als ‘grey sweatpants season’. Op sociale media als Tumblr en Reddit zijn er al pagina’s over geschreven, en ook op Twitter wordt de term graag gebruikt. Waar het over gaat? Tijdens de winter zijn veel mannen blijkbaar geneigd om op straat te komen in een joggingbroek, en veel mensen vinden dat, nu ja, best prettig om te zien.

(Lees verder onder de tweets.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kortom, terwijl sommige mensen een man in een pak verleidelijk vinden, krijgen anderen knikkende knieën van lichtgekleurde sweatpants. Valérie (46) is een van hen: “Als mijn eigen man zijn grijze sweatpants aantrekt op een lazy sunday, vind ik na heel wat huwelijksjaren nog altijd dat ze snel uit mag. Zeker als de elastieken boord van de lichtgrijze joggingbroek nét onder die van de boxershort hangt - lekker nonchalant, losjes op de heupen. Het zachte materiaal van de jogging, in combinatie met de lichte en niets verhullende kleur, tekent goed af ter hoogte van het kruis. Amen to that! Om maar te zeggen: een man in grijze joggingbroek is als een vrouw zonder beha in een hagelwit T-shirt. Je weet meteen welk vlees je in de kuip hebt.”

“Sinds kort komt ook mijn puberzoon al eens in een grijze jogging binnen. ‘Meisjes vinden dat cool, mama. Ik weet niet waarom en jij waarschijnlijk ook niet’, zei hij. Hij moest eens weten.”

Onbewuste aantrekkingskracht

Ook NINA’s moderedacteur David Devriendt is helemaal mee met het fenomeen. “Online heb ik er al veel memes over gezien. En ik moet zeggen: zelf vind ik het ook ontzettend aantrekkelijk. (lacht) Ooit zei een psycholoog me: ‘Of je het nu wil of niet, een van de eerste dingen die je doet als je iemand ziet, is naar zijn of haar kruis kijken. Dat gebeurt onbewust, je kan dat niet tegenhouden. Daar zit waarschijnlijk ook de aantrekkingskracht van zo’n jogging.”

Quote Er is een subtiele exhibitio­nis­ti­sche, voyeuristi­sche spannings­lijn. Je vangt een glimp op, en je verbeel­ding doet de rest. Moderedacteur David Devriendt

“Grijs is trouwens een kleur die veel prijsgeeft. Zwart en andere tinten zullen eerder een verhullend effect hebben. Er is dus een subtiele exhibitionistische, voyeuristische spanningslijn. Je vangt een glimp op, en je verbeelding doet de rest. Dus ja, ook in iets alledaags als een grijze joggingbroek zit erotiek verborgen.”

Zelfvertrouwen

Dat is de voor de hand liggende uitleg, maar volgens David zijn er meerdere lagen die kunnen verklaren waarom zo veel mensen er wild van zijn. “Er is ook een zekere tactiliteit aanwezig. Sommige mensen vinden leder zinnenprikkelend, anderen hebben dat gevoel bij een zachte stof. Plus, het is een kledingstuk dat de meningen verdeelt. Zelfs tijdens de lockdown zeiden sommige mensen: ‘no way, dat draag ik niet’. Een man die op straat komt in een grijze joggingbroek straalt dus je-m’en-foutisme uit. Hij heeft voldoende zelfvertrouwen, trekt zich niks aan wat anderen van hem denken, en dat is uiterst aantrekkelijk.”

“Tot slot mogen we niet vergeten dat joggingbroeken uit de sportwereld komen. Het is een kledingstuk dat je vroeger alleen maar in de fitness of op een atletiekpistes zag. Ook nu zullen we het dus nog linken aan sport, prestaties en een atletisch voorkomen. Het is hypermannelijk, maar tegelijk o zo comfortabel, waardoor een man in een joggingbroek niet bedreigend overkomt. De ene persoon vindt dat maar niks, anderen vinden het fantastisch. En ik begrijp waarom.”

Lees ook: