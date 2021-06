Zichtbare bh-bandjes of opwaaiende rokjes? Met deze handige modetrucs ga jij een zorgeloze zomer tegemoet

De zomer is ein-de-lijk in aantocht en dat betekent dat we onze zwierige jurkjes weer naar boven mogen halen. Maar veel zomerse outfits kennen ook een keerzijde. Denk: opwaaiende rokjes tijdens een fietstochtje of zichtbare bh-bandjes bij een kleedje met een open rug. Niet zo handig of flatterend. Maar daarvoor hoef je die leuke kleedjes nog niet aan de kant te schuiven. Wij zetten vijf geniale fashion hacks voor jou op een rijtje, zodat jij je niet langer zorgen hoeft te maken om jouw outfit.

Blote benen, een open rug of een sexy decolleté. Tijdens hete zomermaanden tonen we graag al eens wat meer huid. Maar soms komen daar vervelende dingen bij kijken zoals zichtbare bh-bandjes. Daardoor oogt je look vaak minder mooi. Niet getreurd, want wij tippen vijf handige modehacks zodat jij àltijd straalt in je zomerse outfit.

1. Beha dragen met een open rug

Een jurk of topje met een open rug is altijd een goed idee tijdens hete zomerdagen. Het is namelijk stijlvol én sexy tegelijkertijd. Maar de bh-bandjes die boven de opening komen piepen ? Not so sexy. Veel vrouwen botsen dan ook op een waar dilemma als ze gaan voor een kledingstuk met open rug. Een strapless beha geeft namelijk geen goede ondersteuning voor de borsten en schuift bovendien makkelijk naar beneden omdat het geen bandjes heeft. Ook geen beha dragen is niet altijd een optie. Zeker niet wanneer je een vollere cupmaat hebt.

Gelukkig heeft TikTokker Micheli daar een handige truc op gevonden. Ze past namelijk haar beha aan zodat 'ie niet meer zichtbaar is vanachter, of in ieder geval laag genoeg hangt op haar rug. Dat doet ze door de bh-bandjes aan haar schouders los te maken en ze onder haar oksels aan te trekken. Vervolgens knoopt ze de twee uiteinden net onder haar beha aan elkaar vast. Et voilà!

(Lees verder onder de video.)

@michelimartinenghi Como esconder seu sutiã? #lojalaconquista #dica #michelimartinenghi #tendencia #dicas #moda ♬ sonido original - Avengers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Zorgeloos fietsen met een kleedje

We kennen het allemaal wel: die plotse windvlaag wanneer je net een rok of een kleedje draagt op de fiets. Terwijl je met je ene hand je stuur stevig vastgrijpt, probeer je met de andere je rok omlaag te houden zodat niemand je ondergoed te zien krijgt. Met dit handige trucje heb je nooit meer last van die gênante momenten.

Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een muntje en een haarelastiekje. Leg het muntje op de achterkant van je rok en duw het tussen je benen door. Draai het elastiekje rond de munt zodat je een knoop hebt in de rok. Vaarwel opwaaiende rokjes!

(Lees verder onder de video.)

3. Geknoopt blousje

Geknoopte blousjes met decolleté zijn deze zomer helemaal in. Het kledingstuk zet je vrouwelijke vormen extra in de verf. Maar die beha die af en toe ongewild komt piepen maakt het dan weer lastig. Gelukkig kan je je beha gemakkelijk verstoppen onder je kledij. TikTokker Shayna toont je hoe het moet.

Neem het rechterdeel van de blouse vast en trek het onder je beha door. Ga hierbij van boven naar onder. Neem dan de andere kant vast en span ook dit stuk onder de beha aan, maar deze keer vanuit de andere richting, dus van onder naar boven. Knoop beide kanten aan elkaar of maak er een mooie strik van.

(Lees verder onder de video.)

@shaynamoretti Fashion Hack ##hack ##hacks ##fashionhack ##styletip ##midsize ##fyp ♬ Gold - Kiiara Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Schurende dijen

Veel vrouwen hebben tijdens de zomer last van chafing, ofwel brandwondjes die tussen de benen ontstaan door wrijving. TikTokker Zoe heeft daar nu enkele geniale oplossingen op gevonden. Je leest het goed, niet één maar wel zes hacks tegen pijnlijke, schurende dijen. Zelf beoordeelt ze de volgende tips van ‘best goed’ naar echte ‘holy grails’.

Haar eerste tip is een deo-stick. Wrijf je dijen in met de stick. Als het goedje opdroogt, kan je altijd opnieuw smeren. Bovendien bevat het een heerlijke geur en kan je het bij elk kledingstuk gebruiken. Ook talk- of babypoeder werkt wonderen. En nu we toch in de babycategorie zitten: luiercrème is niet alleen perfect voor babybilletjes, maar ook goed tegen chafing. High waist bike shorts en corrigerend ondergoed zijn ook goede opties, maar kunnen jammer genoeg niet bij alle kledingstukken gedragen worden. Haar ultieme tip tegen schurende dijen? Bandelettes. Dit zijn elegante banden voor je dijen die speciaal ontworpen werden tegen chafing. Wedden dat de pijnlijke wondjes als sneeuw voor de zon verdwijnen?

(Lees verder onder de video.)

5. Geknapt spaghettibandje

Stel je voor: de dunne bandjes van je favoriete zomertopje zijn geknapt. Niet getreurd, want je hoeft je topje daarom nog niet weg te gooien of te doneren. Op TikTok doet er namelijk een poepsimpel trucje de ronde met, jawel, een oorbel. Neem het uiteinde van het bandje en pin het vast met een oorbel. Zet het slotje erop en klaar. Maar waarom een oorbel en geen veiligheidsspel hoor ik je zeggen? Een oorbel is veel kleiner en dus minder zichtbaar. Bovendien is de kans klein dat je net een veiligheidsspeld bij je hebt op het moment dat het bandje knapt. Makkelijker wordt het niet.

Lees ook: