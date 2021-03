Zeeman verkoopt nu ook opzichtige sokken voor haar grootste fans

Wie dacht dat sokken in combinatie met slippers een fashion faux pas was, heeft het mis. Grote modemerken als Gucci en Prada koketteren er al jaren mee, en de trend is inmiddels ook overgenomen door discounters als Lidl of Zeeman. Die laatste pakt sinds kort zelfs uit met een nieuwe collectie sokken, speciaal voor de fans.

Wat denk je bijvoorbeeld van een knalgeel exemplaar met het blauwe logo van Zeeman? Zijn de transparante sokken met het anker meer je ding? Of gaat je voorkeur naar het blauw-witte paar met de prijs erop? Een paar jaar geleden zou niemand ermee op straat gezien willen worden, nu verkoopt het als zoete broodjes.

Daar is een logische verklaring voor, zegt onze moderedacteur David Devriendt. “Fanwear en ugly fashion zijn een belangrijke strekking in de modewereld.” En die trend komt niet uit de lucht gevallen. In de jaren 90 deden ze het ons al voor, legt hij uit. “Toen verkochten skatemerken zoals Supreme ook T-shirts met logo’s erop. Dat was toen een vorm van kritiek tegen het kapitalisme en de massaconsumptie.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Zeeman

De trend past bovendien perfect bij onze tijdsgeest. David: “Vroeger schaamden mensen zich voor hun guilty pleasures. Wie foute tv-programma’s volgde, zweeg daarover in alle talen. Iedereen keek zogezegd naar Canvas. (lacht) Nu is dat anders. Door Facebook en Instagram leven we in een visueel tijdperk, waarin we voortdurend posten en op die manier aandacht zoeken. Nu is het bon ton om open te praten over onze guilty pleasures. Of dat nu ‘Blind Getrouwd’ of shoppen bij Zeeman is.”

Vooral populair bij jongeren

Volgens David zal fanwear vooral aanslaan bij jongeren, de Instagramgeneratie die het leuk vindt om ermee te showen in hun Stories. “Enerzijds heb je een groep die fan is van Zeeman. Zij kopen de sokken, omdat ze hun smaak trots wil tonen. Vergelijk het met mensen die graag Cara Pils drinken en dat luid verkondigen. Anderzijds heb je jongeren die niet winkelen bij deze discounter, maar merchandise kopen als ironische toets of als rebels element in hun garderobe.”

Alle sokken zijn verkrijgbaar in de webshop vanaf 0,99 euro.

