Zara en Kendall Jenner worden beschuldigd van culturele toe-eigening, maar wat betekent die term?

Zara heeft een patroon gebruikt dat kenmerkend is voor een inheemse gemeenschap van Mexico. Om die reden beschuldigt het Mexicaanse ministerie van Cultuur de kledingketen nu van culturele toe-eigening, een term die we steeds vaker horen vallen. Ook Kardashian-telg Kendall Jenner werd onlangs van culturele toe-eigening beschuldigd nadat ze een tequilamerk lanceerde. Maar wat betekent het precies?

Modeketen Zara heeft een jurk gemaakt met een patroon dat volgens het Mexicaanse ministerie ‘voorouderlijke symbolen weerspiegelt van de Mixteken-bevolking in Mexico’. En Zara is lang niet de enige die kritiek kreeg van het land, ook de merken Anthropologie en Patowl gebruikten een soortgelijk patroon en maken zich daarmee eveneens schuldig aan culturele toe-eigening.

Voorouderlijke symbolen

Bij culturele toe-eigening, ofwel cultuurkaping, neemt een bepaalde cultuur elementen over van een andere cultuur. Denk daarbij aan een blanke westerling die een hoofdtooi van een native American draagt, of zoals in dit geval, een patroon dat typerend is voor een bepaalde bevolkingsgroep dat wordt overgenomen. Culturele toe-eigening valt meestal niet in goede aarde. Al zeker niet wanneer elementen van een sociaal-etnische minderheidsgroep gekopieerd worden door een dominante cultuur die er vervolgens ook nog eens munt uit slaat.

De Mexicaanse minister van Cultuur, Alejandra Frausto, zegt dat het kledingontwerp van Zara “voorouderlijke symbolen weerspiegelt die verband houden met het milieu, de geschiedenis en het wereldbeeld van de Mixteken-gemeenschap.” Verder zou het ontwerp ook een vergelijkbare stijl hebben met een traditioneel kledingstuk dat deel uitmaakt van de identiteit van de Mixteekse vrouwen. De Mixteken-gemeenschap is een Indiaans volk dat in de zuidelijke Mexicaanse staat Oaxaca leeft. “Het ontwerp in kwestie is op geen enkele manier opzettelijk ontleend aan of beïnvloed door het kunstenaarschap van de Mixteken-bevolking in Mexico”, reageert Zara’s moederbedrijf Inditex in een verklaring. De veelbesproken jurk van Zara is zelf niet te koop in ons land.

Volledig scherm De Mexicaanse minister van Cultuur, Alejandra Frausto. © Corbis via Getty Images

Eerbetoon of diefstal?

Het is niet de eerste keer dat de Mexicaanse regering modemerken beschuldigt van culturele toe-eigening. In 2019 werd modemerk Carolina Herrera op dezelfde manier beschuldigd voor print en borduurwerk in de Resort 2020-collectie. Destijds zei creatief directeur Wes Gordon van het merk dat de collectie “een eerbetoon is aan de rijkdom van de Mexicaanse cultuur”.

Ook kledingketens Anthropologie en Patowl werden door het ministerie gecontroleerd op ontwerpen die naar verluidt geleend waren van lokale gemeenschappen. Zo zou Anthropologie shortjes hebben ontworpen in de stijl van de Mixe-gemeenschap. Patowl zou in hun riemen dan weer patronen gebruiken die erg lijken op die van de inheemse Zapoteco-bevolking.

Reacties op Twitter

De beschuldiging van het Mexicaanse ministerie van Cultuur op de modeketens lokte veel reacties uit op Twitter. Velen waren het dan ook eens met Mexico en noemden het zelfs diefstal. “Dit is geen culturele toe-eigening”, schrijft een Twitteraar over de kledingstukken. “Dit is diefstal. Wettelijke diefstal van het auteursrecht op traditionele Mexicaanse kledingontwerpen, waarbij geclaimd wordt dat het gaat om eigen ontwerpen zonder dat de bedenkers, meestal inheemse mensen, er ook maar iets aan hebben. Boycot!”

Ook Kendall Jenner lag recent onder vuur nadat ze haar tequilamerk 818 lanceerde. In de promotievideo is te zien hoe ze paardrijdt op een agaveboerderij (tequila wordt gemaakt van agaveplanten) met twee vlechten in haar haar, waarna ze tequila drinkt met de boeren.

Op Twitter wordt het Amerikaans model ook beschuldigd van culturele toe-eigening omdat ze elementen van de Mexicaanse cultuur gebruikt voor commerciële doeleinden. “Nee mevrouw Kendall”, schreef een boze Twitteraar onder een thread met meer dan 25.000 likes, “wij rijden niet de hele dag op paarden, nee we dragen ons haar niet altijd in vlechten, nee arbeiders krijgen de tequila niet te drinken (je drinkt het trouwens niet op de juiste manier), plus arbeiders werken niet in dat soort kleding.”

