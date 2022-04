Zacht tetra en fris katoen: de Eviva x NINA-collectie is comfort in een luchtig jasje

Vederlicht katoen

Van zodra de zon schijnt, halen we met plezier die vrouwelijke lentejurk uit de kast. Dit exemplaar in luchtig katoen zet je taille in de verf én doet denken aan die eerste picknick in het gras. De klassieke ginghamruit, zoals de vichyruit in Engelstalige landen wordt genoemd, komt overgewaaid uit de VS en duikt vooral op in tijden van nood: na elke grote crisis beleefde de vichyruit een revival. Het is het vestimentaire equivalent van een psychologisch vangnet, een veilige, klassieke en stabiele keuze in een onzekere wereld.