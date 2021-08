Yihaa! Beyoncé lanceert een cowboy-geïnspireerde (kinder)collectie en laat haar kinderen opdraven in het campagnefilmpje

De westerntrend laat zich nog lang niet temmen. Ivy Park, het inclusieve athleisuremerk van popicoon Beyoncé, pakt uit met denim chaps en paarse leggings met koeienprints voor alle maten. En voor het eerst is er ook een zestiendelige collectie voor kinderen bij. Voor de piepjonge modellen in de bijbehorende campagne moest ze niet ver zoeken. Zowel dochter Ivy Blue (9) als tweeling Rumi en Sir (4) schitteren naast mama B.

En net wanneer je denkt dat we twinning wel genoeg gezien hebben, duikt Beyoncé op met Ivy Blue. In matching paarse hoodies en leggings met een opvallende koeienprint. De dochter net een kopje kleiner dan de mama. Het is een opvallend beeld in de flitsende reclamespot voor de nieuwe collectie van adidas x Ivy Park, het it-label van Queen B. Die staat helemaal in het teken van de rodeoshows.

De popzangeres liet zich daarvoor inspireren door haar jeugd in Texas en een stukje ondergewaarde Amerikaanse geschiedenis. “Als kind ging ik elk jaar naar de Houston Rodeo – een familietraditie. De meeste zwarte cowboys ondergingen veel discriminatie en werden vaak gedwongen om met de weerspannigste en onhandelbaarste paarden te werken”, vertelde ze onlangs aan het Amerikaanse modeblad Harper’s Bazaar waar ze de cover sierde. “Ze verenigden zich en vormden het Soul Circuit. In die zwarte rodeo’s toonden ze hun talent en herwonnen ze hun trots. Die cultuur en hun gedrevenheid vormen de basis van de collectie.”

Het resulteerde in 58 kledingstukken, vijf schoenen en dertien accessoires – allemaal herwerkte westernklassiekers gemengd met de athleisure-elementen waar adidas x Ivy Park bekend voor staat.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Beyoncé in een cowboybroek met de drie strepen van adidas © Photo News

In de bres voor de zwarte geschiedenis

Een heus modestatement, dus, met een belangrijke boodschap erachter. Gesneden koek voor Beyoncé die er allesbehalve voor terugdeinst om moeilijke maatschappelijke thema’s aan te kaarten. Zo liet ze met haar visuele album ‘Black Is King’ uit 2020 zien dat de wereld niets zou zijn zonder de Afrikaanse cultuur en geschiedenis.

Naast de volwassen collectie is er voor het eerst ook plaats voor een kindercollectie. Zo zijn er jeans, leggings, hoody’s en zelfs een coole cowboyhoed voor de allerkleinsten en die worden vakkundig geshowd door Ivy Blue en haar jongere broertje Sir en zusje Rumi. “Het was maar een kwestie van tijd voor het ervan kwam”, vertelde de zangeres in Harper’s Bazaar. “Op vakantie vinden we niets leukers dan onze outfit op elkaar af te stemmen. Twinning is een dingetje ten huize Knowles-Carter.”

In zes minuten uitverkocht

Ivy Park is het eigen merk van Beyoncé. Ze startte het in 2016 met de Britse keten Topshop, maar aan die samenwerking kwam een einde toen Topshop-oprichter Philip Green onder vuur lag voor ongewenste intimiteiten. Beyoncé kocht haar aandelen terug en ging in 2019 in zee met adidas. Haar allereerste drop voor het merk was in zes minuten uitverkocht en dat succes blijft ze evenaren. Ongetwijfeld wordt ook deze release een schot in de roos. Werp die lasso maar uit!

De Rodeo-collectie van adidas x Ivy Park is vanaf 19 augustus verkrijgbaar via adidas.com/ivypark. De maten gaan van XXXS tot XXXXL. De kindercollectie is er van maatje 92 tot XL.

Lees ook: