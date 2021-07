Willow Smith liet zich een bros scheren: deze 2 Vlaamse vrouwen deden het haar voor. “Niemand kan me nu ooit nog zeggen dat ik onzeker ben”

Het was een opvallende actie van Willow Smith, dochter van acteur Will Smith en tweevoudig Emmy Award-genomineerde zangeres. Tijdens een pop-punk uitvoering van haar debuutsingle ‘Whip My Hair’ liet ze zich kaal scheren op het podium. “Dit is de derde keer in mijn leven dat ik dat doe”, zegt de zangeres. “Het is een rebellie tegen de mensen die denken dat mijn haar iets betekent”, zei ze in 2018 in het magazine InStyle.