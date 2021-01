Wijde broeken, nonchalante sneakers en losse jurken: comfort is dé modetrend van het jaar

Ann-Sophie renoveerde een afgelegen hoeve: “Het duurde drie jaar voor alles eindelijk klaar was”

10 januari Ann-Sophie was amper 16 toen ze haar eerste antiek kocht. In de decennia die erop volgden, verzamelde ze een onwaarschijnlijke collectie spullen met een verhaal. De mooiste en emotioneel meest waardevolle kregen een plekje in de oude hoeve die ze gedurende drie jaar volledig vernieuwde. “Een leuk interieur is een kwestie van durven.”