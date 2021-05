Wereldchef Ottolenghi lanceert kleurrijk servies met designmerk Serax

Binnenkij­ken in de ecologi­sche hoeve van keramiste Frauke:“De muren van leem regelen de vochtig­heid. We voelen dat dit een gezond huis is”

18 april Keramiste Frauke Hamerijck (35) is altijd dicht bij de natuur. In haar keramiekstudio werkt ze met klei, om te ontspannen vertoeft ze het liefst in haar tuin, waar de natuur haar vrije gang mag gaan. En wonen doet ze met haar gezin in een hoeve die gerenoveerd en ingericht is met ecologische materialen. “Ik ben hier perfect in balans”, zegt ze. Welkom in dit prachtige huis!