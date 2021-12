Wel een luxueus kerstgeschenk, niet het prijskaartje? Mystery boxes zijn in opmars

Meesterlij­ke mascara’s voor onder de kerstboom: beautyre­dac­tri­ce Sophie vergelijkt dure en goedkope exemplaren. “Nieuwe favoriet? Gevonden”

Mascara is een vaste waarde in het toilettasje van veel vrouwen: het geeft zelfs de meest vermoeide ogen een frisse blik. Dat maakt het een schot in de roos als kerstgeschenk voor zus, mama, vriendin of lief. Maar de ene mascara is de andere niet. Welk exemplaar geeft nu het beste effect, en is duur per se beter? Beautyredactrice Sophie onderwierp 9 mascara’s aan een kritische test, van het koopje van 1,39 euro tot de luxevariant van 48,90 euro, en laat ons weten (met) dewelke je het best uitpakt.

17 december