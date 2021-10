Week van de Belgische mode start maandag: Leuven is gaststad en wie gaat shoppen krijgt geschenkjes

De modesector heeft een meer dan bewogen coronajaar achter de rug, kan je wel zeggen. Dat gelooft ook Isolde Delanghe van Mode Unie. “Maar nu staat de sector voor een nieuw seizoen en ook voor een nieuwe start vol hoop.” De winkels zijn weer open, we kunnen weer shoppen zonder mondmasker én we doen weer leuke dingen waarvoor we ons willen opkleden. Reden genoeg om opnieuw Belgische mode in te slaan.

Voor iedereen en voor elk budget

“Het is weer tijd om extra aandacht te vestigen op onze Belgische merken, en hoe verscheiden ze zijn”, zegt de woordvoerder van Creamoda. De organisatie ondervindt dat de Belg niet genoeg beseft dat Belgische mode voor iedereen is en voor elk budget. Daar moet de komende week verandering in brengen.

Leuven is dit jaar de gaststad en zet zich al vanaf 9 oktober extra in om de winkelbeleving in het centrum op te leuken met acties en animatie. Actrice Kim Van Oncen is dan weer ambassadrice, en te zien op de raamstickers bij de deelnemende winkels. Je kan onder meer een Belgische shoppingroute volgen en wie gaat shoppen wordt verwend met heel wat cadeaubons en goodiebags. Alleen al in Leuven liggen er duizend totebags klaar gevuld met vouchers en geschenkjes.

Op de website van de Week van de Belgische Mode vind je alle informatie.

