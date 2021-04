We weten nog niet wat we zullen mogen, maar wel wat we zullen dragen: dit wordt de mode deze zomer

Katrijn zette haar huis vol vintage: “Het verhaal achter elk meubel fascineert mij”

7 maart Katrijn is verzot op vintage en ook wel op planten. Haar interieur verandert dikwijls van look door nieuwe tweedehands aankopen of gewoon door spulletjes te verplaatsen. “Als je maar één keer per seizoen binnenspringt bij de Kringwinkel, moet je al veel geluk hebben om iets te scoren. Ik ga elke week minstens één keer langs.”