Wat zit er in de toilettas van de NINA-redactie? “Die foundation is als Photoshop in een flesje”

Doe de monodose: de nieuwste manier om je skincare aan te brengen heeft verrassen­de voordelen

9 april Vergeet de klassieke potjes, tubes en flacons. De nieuwste beautyproducten komen in ampullen, capsules, patches en zakjes. Maar waarom zou je die in godsnaam kopen? “Je kan sneller inspelen op de noden van je huid én er is minder nood aan bewaarmiddelen.”