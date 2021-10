Wat maakt de Belgische mode zo uniek? 5 modekenners geven duiding. “We zijn braver dan de Parisiennes”

Bij deze 3 Belgische gezinnen stroomt modebloed door de aderen: “Ik was eerst niet zo blij toen mijn dochter bij ons familiebe­drijf kwam werken”

20 september Knitwear, maatpakken voor vrouwen en athleisurewear. Voor de grootste trends van het seizoen hoef je het niet te ver te zoeken. Want laten die drie categorieën nu net de specialiteiten zijn van deze drie Belgische modefamilies. Ze delen niet alleen een stamboom, maar ook de liefde voor mode en design. En dat zorgt soms voor vuurwerk, in zoveel opzichten. “Ons grote geluk was dat we uitgenodigd waren als opkomend talent op een toonaangevende beurs in Berlijn. We kregen meteen orders van veertig goede winkels van over de hele wereld.”