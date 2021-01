Waarom zo veel mensen hopen dat Kamala Harris een sari draagt tijdens de inauguratie: “Het zou mensen dichter bij elkaar brengen”

Voor Amerika is het D-day. Vandaag vindt de officiële inauguratie van Joe Biden als 46ste president plaats. En daar is al veel over gezegd en geschreven. Maar waar mensen echt naar uitkijken? Je raadt het nooit: de outfit van vicepresident Kamala Harris. Heel wat socialemediagebruikers hopen dat ze een sari draagt om haar Indiase roots te eren.

Op inauguration day zou je verwachten dat mensen reikhalzend uitkijken naar de eedaflegging en andere speeches. Maar blijkbaar zijn mensen ook benieuwd naar de garderobe van Kamala Harris. Vanwaar die focus? Het begon allemaal met een opmerking van mode-ontwerper Bibhu Mohapatra. In een interview met nieuwssite CNN vertelde hij dat hij hoopt dat de vicepresident een sari zal dragen. Daarmee zou ze haar roots in de verf kunnen zetten, want ze is de dochter van een Jamaicaanse vader en Indiase moeder. Iets wat veel weerklank vindt op Twitter. “Dat zou AMAZING zijn”, klinkt het in verschillende tweets. Een oude foto waarop Harris een sari draagt, circuleert ook op sociale media.

(Lees verder onder de foto's.)

Een sari is een kledingstuk dat vaak gedragen wordt door Indiase vrouwen. “In feite is het een kleurrijke lap stof van enkele meters lang die vrouwen om zich draperen. Dat vraagt wel wat kunst en oefening”, reageert Pavan Bajwa al lachend. Zij is modedesigner van opleiding, staat aan de wieg van de Indiase restaurants van Mission Masala en heeft eveneens Indiase ouders.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Pavan Bajwa , zij staat samen met Tim Van Den Heuvel aan het roer van de 'Mission Masala'-restaurants. © Wannes Nimmegeers

Niet ’t een of ’t ander

Pavan begrijpt dat verwachtingen over een outfit nogal triviaal kunnen overkomen, maar er zit meer achter dan je op het eerste gezicht zou denken. “Kamala Harris is sowieso controversieel. Ze is Amerika’s eerste vrouwelijke vicepresident. En dat niet alleen: ze heeft eveneens een mixed-race achtergrond. Een veelvoorkomende misvatting is dat mensen met zo’n gemengde culturele achtergrond moeten kiezen voor één cultuur. Dat is niet zo. Zelf heb ik Indiase ouders, maar ben ik geboren en opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk. Bij een feestelijk evenement zoals een trouw kan ik kiezen: ga ik voor een Westerse outfit of draag ik een chique sari? Het is niet ’t een of ’t ander. Dat kan Kamala Harris nu ook aantonen door een sari te dragen. Het is een mooie manier om haar cultuur te omarmen.”

Daar komt nog eens bij dat zo’n sari een straffe primeur zou zijn tijdens de inauguratie. “Het is eens iets anders dan het zoveelste kostuum of stijve outfit. Het is nieuw en verfrissend. Ik vind het cool als mensen niet de norm volgen maar iets anders en opvallend doen”, vertelt Pavan. “Daarnaast zou het voor minderheidsgroepen een enorme stap vooruit zijn. Ze zouden niet alleen trots zijn om hun stem en cultuur gerepresenteerd te zien in de politiek, maar hebben voor het eerst iemand waar ze zichzelf in herkennen en naar wie ze kunnen opkijken.”

Daarmee deelt ze de mening van Mohapatra. Biden en Harris staan voor de loodzware taak om het land weer te verenigen, zegt hij, en de sari zou een symbolische geste zijn. “Alles wat onbekend is, creëert angst en wantrouwen. Wanneer iemand er anders uitziet, voelen mensen zich bedreigd. Daarom is het belangrijker dan ooit dat Kamala Harris haar erfgoed op een openlijke manier omarmt, zodat mensen ermee vertrouwd geraken en ze mensen dichter bij elkaar brengt.”

