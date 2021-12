Waarom zijn punk boys zo onweerstaanbaar voor ambitieuze vrouwen? "Ze zijn een fuck you naar de maatschappij"

Er is iets bijzonders aan de gang in Hollywood. Babes Megan Fox, Kourtney Kardashian en zusje Kim: alledrie zijn ze samen met een echte punk boy, terwijl dat het laatste type is dat je bij hen zou verwachten. Wat maakt deze mannen zo onweerstaanbaar voor Kim & Co? “Ze zijn alles wat de carrièregerichte vrouw niét is, en dat voelt verrassend verfrissend aan.”

Kourtney, Kim, Megan, ze hebben enkele dingen gemeen. Het zijn wereldberoemde babes met lucratieve carrières. Ze zijn thirty en forty-something, maar ze zien er nog steeds gigantisch goed uit. Ze hebben (minstens) drie kinderen met een beroemde ex. En nu daten ze alledrie een compleet ander - en in het geval van Megan en Kim ook jonger - type.

Public Display of Affection

Rapper Machine Gun Kelly (31) en actrice Megan Fox (35) vormen een stel sinds 2020. Travis Barker (46), die bekend werd als drummer van Blink-182, is sinds begin vorig jaar samen met realityster Kourtney Kardashian (42). En sinds kort datet stand-upcomedian Pete Davidson (28) met niemand minder dan Kim Kardashian (41), het brein achter onder andere het merk SKIMS. En dat ging allemaal niet ongemerkt voorbij. Na minder dan één jaar daten is Kourtney zelfs verloofd met Barker, een grote stap die ze met ex en baby daddy Scott Disick na een knipperlichtrelatie van tien jaar zelfs niet wilde ondernemen.

In het begin was het wennen aan de opvallende koppels, maar inmiddels vindt iedereen ze best schattig. Plus, de vrouwen zien er opvallend gelukkig uit met hun nieuwe partners, en zijn allesbehalve vies van PDA: affectie naar elkaar tonen in het openbaar. Slechts één vraag brandt op ieders lippen: hoe hebben die punk boys dat toch voor elkaar gekregen?

Manic Pixie Dream Boyfriend

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wat we bedoelen met een punk boy, maar de foto’s spreken eigenlijk voor zich. Ze hebben (enorm) veel tattoos, piercings en een opvallende (haar)stijl. Kortom: ze zien er ruig uit, en ze zijn momenteel erg in trek bij knappe vrouwen. In 2015 beschreef journalist Anna Breslaw hen als ‘Manic Pixie Boyfriends' in een artikel op de website The Cut.

Quote De Manic Pixie Dream Boyfriend is een zelf-mythologi­se­ren­de gozer met een vrije geest die vastbeslo­ten is om je leven magisch te maken, of je dat nu wilt of niet. Journalist Anna Breslaw

“De Manic Pixie Dream Boyfriend (MPDB) is een zelf-mythologiserende gozer met een vrije geest die vastbesloten is om je leven magisch te maken, of je dat nu wilt of niet.” In het artikel stelt Breslaw dat dit type man onweerstaanbaar is voor ambitieuze vrouwen die een pauze nodig hebben van het obsessief bezig zijn met het bereiken van hun aspiraties, waarvan de perfecte man daten er één is. “De MPDB is alles wat de carrièregerichte vrouw niét is, en zijn complete gebrek aan ambitie voelt voor hen verrassend verfrissend aan”, aldus Breslaw. “Alvorens het irritant wordt”, voegt ze nog toe, maar het ziet er niet naar uit dat Kourtney en haar kliekje dat stadium al hebben bereikt.

Fuck you

Laat het duidelijk zijn: 2021 is hét jaar van de MPDB. Ook het internet is helemaal wild van de term. De hashtag #manicpixiedreamboy is 3.2 miljoen keer bekeken op TikTok, waar gebruikers volop speculeren over de aantrekkingskracht van Pete, Travis en Colson (Machine Gun Kelly’s echte naam) voor vrouwen zoals Kim, Kourtney en Megan. Onze moderedacteur David Devriendt vind het alvast niet zo heel raar, en ziet een deel van de verklaring in de revival van punk. “Het tijdperk van de punk boys en girls is opnieuw aangebroken. Trendwatchers voorspellen al een tijdje dat de jaren zeventig helemaal terugkomen, want dat was maatschappelijk gezien een heel interessante periode.”

“Je had toen de discomuziek die gigantisch populair was, en punk was daar een reactie op. Punkers zetten zich af tegen alles wat ook maar enigszins mainstream was. Ze maakten hun eigen kleren, die ze met veiligheidsspelden in elkaar staken, ze deden zelf hun haar ... Die hele beweging was als een soort fuck you naar de samenleving, waar ze zich hevig tegen verzetten. Het was ook een manier om zich af te zetten tegen de hokjes die de maatschappij hen opdrong. Ook voor vrouwen was die beweging heel interessant, want de tweedeling tussen mannen en vrouwen bestond bij punkers veel minder. Punker zijn gaf hen een vrijheid die ze elders niet hadden. Denk maar aan figuren zoals Joan Jett, Debby Harry en Patti Smith.”

“De punkbeweging is nu terug heel relevant, want er zijn opnieuw groepen die niet tevreden zijn met hoe de samenleving eruit ziet. Denk maar aan #metoo of #freethenipple. Vrouwen en minderheidsgroepen zoals queer people hebben nu wel al veel meer ruimte dan vroeger, en eisen die dan ook op via punk.”

Influencers pur sang

“Anderzijds heb je natuurlijk het gegeven dat bad boys enorm aantrekkelijk zijn”, vervolgt Devriendt. “Rebellen, mensen die voor iets staan, dat trekt aan. En het verbaast mij niks dat vrouwen die zo in de mainstream zitten, die de mainstream bepááld hebben zelfs, zich ertegen willen afzetten. Zoveel mensen laten zich verbouwen om eruit te zien als een Kardashian, hun Instagramfoto’s worden geïmiteerd ... Kortom: ze zijn influencers pur sang en daardoor mainstream geworden. Waarschijnlijk willen ze zich nu afzetten tegen dat plaatje van het perfecte gezin, en gaan ze daarom voor een partner die je niet meteen bij hen zou verwachten.”

“Anderzijds is het misschien ook een beetje een rebound. Kim heeft net een breuk achter de rug, dus gaat nu voor iets nieuws, iets wat ze totaal niet kent: de bad boy die je nooit bij haar zou plaatsen. Als een soort rebelse daad, misschien?” Fuck you, rebound of niet, het valt niet te ontkennen dat zowel Kim als Kourtney en Megan er bijzonder gelukkig uitzien, en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Lang leve de punk boys!

