Waarom zijn modedesigners zo geobsedeerd door borsten? Moderedacteur David Devriendt: “Een blote tiet tonen was lange tijd een rebelse daad”

Als we kijken naar de collecties voor 2022 kunnen we er niet om heen: modeontwerpers zijn momenteel helemaal weg van borsten. Ze worden naar hartenlief bejubeld, geaccentueerd en zelfs getoond - het was als het ware een rode draad op de catwalks. Moderedacteur David Devriendt legt uit hoe dat komt. “Het tonen van een borst is een statement tegen de censuur die heerst, onder andere op sociale media.”

Devriendt: “Borsten hebben altijd tot de verbeelding gesproken. Dat ze uitgerekend nu zo gevierd worden in de mode, is geen toeval. We zitten in een tijd waarin gender, het lichaam en hoe we daar tegenover staan belangrijk zijn; vrijheid is het motto du jour. En een borst is niet zomaar een borst, het staat voor zoveel meer. Het is een politiek en sociaal statement. Want vrouwelijkheid en de rol van de vrouw in de maatschappij zijn dingen die nog altijd betwist worden.”

Blote tiet

Wanneer we een blik werpen op de catwalks van de vorige weken, is er één - ahum, zijn er twee - lichaamsdelen waaraan geen ontkomen was. “De borst is momenteel een echt leitmotiv in de mode. Niet alleen in de mode, ook in bijvoorbeeld de deco. Iedereen kent de vazen van Anissa Kermiche wel, die vaak gekopieerd worden door andere merken. Zij beeldt op een heel kunstige manier verschillende delen van het vrouwelijke lichaam af. Ook de Belgische Marie Martens heeft een lijn die rond boobies draait.”

“In de zeventiende eeuw toonden koninginnen en prinsessen hun blote borst in portretten, dat was heel normaal, een soort statussymbool. Maar gaandeweg werd de maatschappij een stuk preutser, en zagen we alles het liefst bedekt. Het tonen van een blote ‘tiet’ was lange tijd not done. In de mode werd het ingezet als statement of rebelse daad, bijvoorbeeld op de catwalk. Alleen de ‘shockdesigners’ zoals Yves Saint Laurent, Galliano en Jean-Paul Gaultier durfden dat.”

“De nineties waren ook echt een periode dat het tonen van borsten kon; vrouwen stonden toen heel sterk in hun schoenen. Het was de tijd van de supermodellen, echte powervrouwen. Denk maar aan Kate Moss en haar doorzichtige jurk. Er werd veel meer gedurfd, mode had toen meer een hedonistisch, glamoureus kantje. Het was toen ook heel normaal om borsten te zien, in bijvoorbeeld de Vogue. En niet alleen de Italiaanse Vogue, die vooruitstrevend was, maar in alle magazines. Maar als we vandaag een borst in een boekje zien denken we meteen: amai, een borst.”

Taboob

Hoe komt het dat we de dag van vandaag raar opkijken als we een borst zien, terwijl het lange tijd anders was? “Onder leiding van bepaalde modebladen en hun adverteerders is er gaandeweg censuur gekomen. We hebben dat deel van het vrouwelijke lichaam lang proberen weg te stoppen. Kijk maar naar sociale media vandaag: van zodra je ook maar een klein beetje van een borst laat zien, wordt het gecensureerd. Bepaalde musea moeten historische werken waar een blote borst in te zien is presenteren via OnlyFans, omdat het niet mag op Instagram. Het gaat om een heel bekende schilderijen die iedereen al kent - dat gaat te ver. En die censuur speelt zeker mee in hoe we naar boobies kijken.”

“Een borst is heel vrouwelijk. Het staat voor het leven. Toch vinden veel mensen het niet kunnen als een kersverse moeder borstvoeding geeft in het openbaar. Ook daar wordt steeds meer aandacht aan geschonken. Vrouwen hadden lange tijd geen recht op een eigen vrijheid, op wat ze wilden tonen. Vandaag is dat wel zo dankzij de body positivity- en free the nipple-beweging. Er zijn ook steeds meer vrouwen die behaloos door het leven gaan.”

“Het tonen van een borst is eigenlijk echt een statement tegen elke vorm van censuur. Steeds meer mensen zijn van mening dat borsten niet moeten weggestoken worden, omdat ze een deel van de natuur zijn. Denk maar aan het project van fotografe Noortje Palmers, Taboob. Zij wou kijken in hoeverre borsten die op artistieke manier afgebeeld worden, op Facebook mochten verschijnen.”

Bodycon

En dat we weer steeds meer borsten zien en mogen zien, in de mode maar ook daarbuiten, is een goede zaak. “De sheer of naked dresses die we vooral kennen dankzij Kate Moss, zullen volledig terugkomen. Rihanna droeg het al in 2014, dit jaar zag je het ook op het Met Gala, bij onder andere Zoë Kravitz en Kendall Jenner. We willen onze vrijheid terug na de pandemie. We wentelden ons lange tijd in comfort met de vloeiende vormen, maar lijnrecht daartegenover staat de ‘bodycon’ of 'bodyconscious’-beweging die nu heerst. We laten ons lichaam zien, we laten zien hoe we ons voelen, we willen vrij zijn. Zo zeggen we eigenlijk: mijn lichaam is van mij, en ik wil daarmee uitpakken hoe en wanneer ik maar wil.”

