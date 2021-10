Waarom nog meubels kopen? Bij deze 4 initiatieven kan je er huren (en dat is lief voor de portemonnee en de planeet)

Droom je van een interieur gevuld met designspullen en pronkstukken, maar laat je budget het enkel toe om te shoppen bij winkels als IKEA? Enter: nieuwe platformen waarop je meubels kunt huren of leasen. Zulke initiatieven duiken steeds vaker op. Handig, en het is ook nog eens duurzaam: win-win.

Tien miljard kilo: zoveel meubels gooien we in Europa ieder jaar weg. Die eindigen allemaal op de vuilnisbelt, en amper tien procent wordt gerecycleerd. Naast ‘fast fashion’ bestaat er dus ook iets zoals ‘fast furniture’. Of: interieurspullen die je aan een zachte prijs kunt kopen, even bijhoudt en dan bij het grofvuil zet.

Da’s niet zo lief voor onze planeet. Om die reden zijn er steeds meer bedrijven die meubels verhuren. Vooral in Amerika en het Verenigd Koninkrijk zijn die immens populair, meldt het zakentijdschrift Forbes, maar ook bij ons begint het langzaam te boomen. Het principe is simpel: je betaalt per maand een bedrag en in ruil krijg je een tafel, stoelen, beddengoed of iets anders in huis. Handig, voor wie graag trends afwisselt, een paar maanden een thuisbureau nodig heeft of geen geld heeft om dure designstukken in één keer te betalen.

We zetten een aantal opties op een rijtje.

Lease to own via AFC

Enkele jaren geleden hebben de twee vrienden Audrey Joris en Augustin Brown het merk Affordable Furniture Collection (AFC) opgericht. De aanleiding: toen ze net afgestudeerd waren en op zoek gingen naar meubels voor hun gezamenlijk appartement, vonden ze niks naar hun goesting. Massaproductie was uit den boze. Ze wilden smaakvolle kwaliteitsmeubels, maar hadden het geld niet om erin te investeren.

Daarom zijn ze begonnen met relatief betaalbare designstukken te verzamelen en te verkopen, en sinds kort bieden ze een tweede oplossing aan. Via een nieuwe formule kan je meubilair, verlichting, decoratie en zelfs tafelgerei leasen. Het idee: elke maand leg je een kleine som neer, en na drie, vier of vijf jaar heb je het item volledig afbetaald. Zo moet je dus niet settelen voor een studenteninterieur met ‘wegwerpitems’, maar kan je ineens gaan voor het interieur van je dromen.

Live Light

De mensen achter het Belgische merk Ethnicraft dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. Om die reden zijn ze gestart met ‘Live Light’. Via deze webshop worden meubels te huur aangeboden. Iets gespot dat je graag ziet? Sleep het naar je winkelmandje en kies de huurperiode, die kan variëren tussen 6 en 48 maanden. Hoe langer de periode, hoe minder je per maand moet betalen. Daarna wordt het meubilair bij jou thuis geleverd en zelfs gemonteerd.

Na afloop kan je de spullen aankopen voor een kleine prijs of terugsturen. Eenmaal terug bij Live Light wordt het item opgeknapt en grondig gereinigd, zodat het naar een nieuwe eigenaar kan gaan.

Kringverhuur

Ook De Kringwinkel heeft een eigen verhuurdienst. In hun magazijn in Schoten vind je een assortiment aan (tweedehands, uiteraard) meubels, decoratie en servies. Denk: fluwelen zetels à volonté, maar ook een lederen Chesterfield, Oosterse tapijten, sfeerlicht of leuke gekleurde apothekerflessen om kaarsen in te zetten. Omdat de huurtermijn hier telkens een week is, richt Kringverhuur zich vooral op mensen die een feest willen organiseren en alles uit de kast willen halen. Zonder een grote ecologische voetafdruk na te laten, natuurlijk.

Lyght Living

Lyght Living is een organisatie uit Duitsland, die ook levert in ons land. “Huren is het nieuwe kopen”, zo staat er te lezen op de site. “Daarnaast wordt ons interieur steeds belangrijk. Het vertelt zo veel over de inwoner zelf, juist omdat het zo persoonlijk is. En omdat je er leeft, slaapt, eet, gesprekken voert met je huisgenoten,... Daarom is het oh zo belangrijk dat je je er goed voelt.”

Eerst en vooral moet je de huurtermijn kiezen: gaande van 1 tot 36 maanden. Vervolgens selecteer je de items die je mooi vindt, en wordt de totale prijs bepaald. Ben je compleet verliefd op een meubel en kan je er geen afscheid van nemen? Dan kan je altijd contact opnemen en overgaan tot aankoop.

