Waarom deze jas al sinds de jaren negentig het ultieme fashion statement is (en nu weer opduikt)

Pufferjassen domineren al een aantal jaren het straatbeeld, maar specifiek de modellen van The North Face doen het de laatste tijd heel erg goed. Het outdoormerk bestaat al meer dan vijftig jaar, maar is duidelijk relevanter dan ooit. Modehuis Gucci koos hen onlangs nog uit voor een gezamenlijke collectie, na vijf jaar zonder met iemand te hebben samengewerkt. Van Hailey Bieber en Kendall Jenner tot sportieve stadsmensen en hippe papa’s, de pufferjas van The North Face is echt overal. En nog opvallender: hij lijkt iedereen te staan.

Wij tonen je enkele leuke modellen en leggen uit waarom deze jas precies zo'n mode icoon geworden is.

Fashion statement

Een paar jaar geleden deed de pufferjas (opnieuw) zijn intrede, met veel fronsende wenkbrauwen als gevolg. Je kan het silhouette het best vergelijken met dat van een marshmallow, niet echt flatterend dus. Je zou kunnen zeggen dat het behoort tot de ‘ugly’ fashion trend. Toch krijgt de modewereld geen genoeg van de jas en verschijnen er elk jaar weer nieuwe varianten, gaande van heel lange tot extreem korte modellen, in neutrale of juist flashy kleuren.

Als er één model is dat we jaar na jaar terug in de mode zien komen, is het wel het model van The North Face. Die heeft inmiddels zijn functie als warme, functionele jas overstegen tot een heus fashion statement, vooral dan in de streetstyle. En dat is ook zeker niks nieuws. Grote iconen zoals Jennifer Aniston en Halle Berry werden al in de jaren negentig met de jas gespot. Geen wonder dat 'ie het ook vandaag nog zo goed doet, want trends worden voortdurend gerecycleerd.

Icoon-status

Ondanks het feit dat The North Face oorspronkelijk een outdoormerk is slaagde deze jas er toch in om een soort iconische status te bereiken. Topmodellen zoals Kendall Jenner, Emily Ratajkowski en Bella Hadid flaneren er al te graag in, of ze nu op weg zijn naar een casting of staan aan te schuiven bij McDonald’s. De jas is anno 2020 een vaste waarde in de mode voor iedereen, of je nu jong of oud, man of vrouw bent. Dat maakt dat hij bijzonder moeilijk te vinden, prijzig en vaak uitverkocht is.

Verder sluit de jas ook volledig aan bij onze liefde voor comfort - die we aan 2020 te danken hebben. En dat is een trend die we nog niet zo snel van plan zijn te laten varen. Of je nu influencer, modeliefhebber, mama of papa bent: iedereen kan deze jas dragen.

Wij zochten enkele leuke modellen uit die je de hele winter lang warm houden, voor ieders budget.

