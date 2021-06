Vrouwen én mannen dragen straks roze: deze zomer kleurt flamingo, bubbelgum en zalm

Op drie jaar tijd heeft roze een enorme opmars gemaakt: het begon in ons interieur. Ooit was roze een kleur voor meisjeskamers, nu zie je het in volwassen, trendy badkamers. Ooit was het een tint voor Barbiepoppen, nu zie je het in chique hotelloby’s. Deze zomer hangen ook de kledingwinkels vol. Roze heeft namelijk één voordeel in deze virtuele tijden, weet kleur- en interieurexperte Hilde Francq: “Het staat beter op foto’s en schermen dan zwart. Een zwarte zetel, een zwart gebouw, een donkere lay-out, dat kan op je laptop nogal ‘blokachtig’ tonen, massief. Roze is lichter en zachter. Als wij renders maken (een digitale simulatie in 3D van een interieur, red.) gebruiken wij de kleur bijzonder veel, en door corona is werken met beelden en schermen alleen maar toegenomen.”