“Vooral mannen vinden vanille een opwindende geur.” Beautyredactrice Sophie selecteert de meest verleidelijke parfums

Valentijn en parfum. De twee gaan al decennialang hand in hand. Maar behalve een slimme commerciële zet, zit er ook écht iets achter: het juiste parfum is de perfecte verleider. Dat wordt scoren! Onze beautyjournalist Sophie zet de meest sensuele geuren op een rijtje. “Deze zinnelijke geurnoot is dierlijk, een tikje primitief en net daarom onweerstaanbaar.”

Het luchtje van je allereerste lief, de signature scent van je partner of het parfum van een oude crush. Je hoeft slechts een klein vleugje op te vangen en daar zijn die vlinders weer. Liefde mag dan blind zijn, haar reukzin is bijzonder goed ontwikkeld. Dat is niet alleen zo bij de mens. In de natuur gebeurt precies hetzelfde. Zo brengen bloemen actief aroma’s in de lucht om insecten te lokken en zich zo voort te planten. Bij ons verloopt het proces iets subtieler. We gebruiken een luchtje vooral als onzichtbaar accessoire, als delicaat laagje non-verbale verleiding. Want feit is en blijft dat geur nauw gelinkt is aan erotische aantrekkingskracht.

“Breng parfum aan daar waar je gekust wil worden”, zo liet Coco Chanel zich eind vorige eeuw ontvallen. En deze betoverende geurnoten zijn daar het uitermate geschikt voor.

Muskus

Muskus is bringing sexy back. Deze zinnelijke geurnoot is dierlijk, een tikje primitief en net daarom onweerstaanbaar. Als afscheidingsstof uit de geurklier van het mannelijke muskushert is het een stof die - niet toevallig - dient om potentiële vrouwtjes te lokken. Tegenwoordig wordt enkel de synthetische variant gebruikt (oef), maar de geur is nog steeds even sensueel en uitdagend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jasmijn

Zo liefelijk als de bloem is, zo bedwelmend is de geur. Jasmijn bevat het molecule indol, een stofje dat - als je het isoleert - naar teer of asfalt ruikt. Het is yin en yang in een flesje. Een parfum dat je heen en weer slinger tussen afkeer en verlangen. Charmant en bloemige langs de ene kant en groezelig en schunnig langs de andere kant. Precies dat maakt jasmijn zo wulps. In hindoeïstische culturen kreeg het de veelzeggende bijnaam ‘het liefdesparfum’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vanille

Vanille zou een afrodisiacum zijn. Die reputatie dankt het aan het warme en uitnodigende karakter, in combinatie met een suikerzoet randje waarvan je gaat watertanden. Uit studies blijkt dat vooral mannen vanille een opwindende geur vinden, al staat het erom bekend een universeel troostend en geruststellend effect te hebben. Daardoor voelen we ons instant op ons gemakt, hét recept voor een geslaagde avond.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sandelhout

Binnen de Ayurvedische geneeskunde wordt sandelhout al lang gebruikt omwille van zijn stimulerende eigenschappen. Meer nog: uit onderzoek blijkt dat wie sandelhout draag, zich vooral zélf meer opgewonden voelt. Heel bijzonder, want zo draait geur niet alleen rond het aantrekken van anderen, het blijkt ook een heel krachtige tool wat zelfliefde betreft. Met het juiste parfum voel je je beter in je vel, en dat maakt je dan weer aantrekkelijker voor anderen. Win-win.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gember

In Azië is men ervan overtuigd dat gembersupplementen het hormoon testosteron kunnen boosten. En laat testosteron nu zowel bij mannen als bij vrouwen een belangrijke rol spelen in het aanwakkeren van verlangen. Of het werkt? Geen idee, maar deze pittige parfums verleiden in elk geval naast de neuzen, ook onze harten. Spice it up!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: