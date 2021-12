Voor de draad ermee! Oldskool oortjes zijn weer helemaal cool: “Het is het perfecte accessoire voor een it-girl”

Draadloze EarPods mogen dan wel handig en compact zijn, hip is blijkbaar anders. Alle cool girls worden namelijk opnieuw gespot met oldskool oortjes met draad: Dua Lipa, Jennifer Lawrence, Bella Hadid, ‘Squid Game’-actrice HoYeon Jung en ja, zelfs Carla Bruni. De Amerikaanse Vogue schreef erover, en de Instagrampagina Wired It Girls verzamelt beelden van it-girls die naar hun favoriete playlist luisteren met ordinaire oortjes. “Meestal lijken accessoires van it-girls onbereikbaar en luxueus, maar oortjes? Die kan iedereen dragen.”

Eerst waren er koptelefoons. Met de jaren werden die steeds compacter, tot het punt dat ze evolueerden tot wat we vandaag de dag kennen als oortjes. Maar sinds enkele jaren zijn ook die alweer passé, en gaan de meeste mensen door het leven met draadloze EarPods. Want ja, toegegeven, die zijn best handig. Alle geluiden rondom je worden erdoor geëlimineerd, en je hebt geen vervelende draad in de weg zitten tijdens het wandelen of sporten.

Prehistorisch

Toch zijn EarPods tegenwoordig niét de meest stijlvolle optie. Prehistorische oortjes daarentegen, wél. Als je het aan de meest toonaangevende it-girls van het moment vraagt, toch. De trend is zo flagrant dat het Instagramprofiel Wired It Girls beelden verzamelt van sterren en influencers met het accessoire. Van Lily-Rose Depp tot Hailey Bieber, Bella Hadid, Zoë Kravitz en (enige man) Jake Gyllenhaal: op de pagina zie je hen stuk voor stuk paraderen met de witte draadjes.

Voor gewone stervelingen lijkt de trend misschien nieuw, maar Shelby Hull, de oprichter van Wired It Girls, vertelde aan de Amerikaanse Teen Vogue dat ze de opmars van oortjes al langer in de gaten had. “Ik las in 2019 een artikel in Vogue dat bevestigde wat ik al een tijdje zag in blurry Instagramstories en Twitterselfies van hot girls op het internet. Oortjes maken een comeback.”

Niche-hoek van het internet

Toen de auteur van het artikel het volgende tweette, voelde Hull zich als geroepen. “Is er een idioot/genie die alsjeblieft een Instagrampagina wilt oprichten met foto’s van knappe meisjes met oortjes?” Meer was er niet nodig: Wired It Girls zag het licht, ongeveer twee maanden geleden. Inmiddels heeft het profiel al zo'n 5.500 volgers verzameld. “Ik had niet gedacht dat de pagina zoveel aandacht zou krijgen. Ik had gedacht dat het een nichehoek van het internet zou blijven, maar mensen vinden het blijkbaar echt leuk om te zien welke meisjes oortjes dragen.”

Quote Oortjes met draad zijn trendy op een manier die re­cent-re­tro is. Een beetje zoals dat millenni­als voicemails verwierpen, maar Gen Z spraakmemo’s juist opnieuw cool vindt en volop gebruikt. Modehistorica Rachel Weingarten

Modehistorica Rachel Weingarten vertelt aan de Amerikaanse Teen Vogue dat dat zo gek niet is: het is een terugkerend fenomeen in de mode dat dingen van vroeger opnieuw cool worden, denk maar aan de Y2K-trend die al een tijdje heerst, en zelfs Abercrombie & Fitch werd opnieuw hip. Draadloze technologie bestaat al lang, maar sinds Apple in 2016 de jack-poort van iPhones verwijderde, werden we bijna gedwongen om onze reguliere oortjes achterwege te laten. Uit een ver, ver verleden komt het accessoire dus niet. “Oortjes met draad zijn trendy op een manier die ‘recent-retro’ is. Een beetje zoals dat millennials voicemails verwierpen, Gen Z spraakmemo’s juist opnieuw cool vindt en volop gebruikt. Hetzelfde, maar dan anders.”

Quote Oortjes zijn een chic signaal dat ze niet willen dat er tegen hen gesproken wordt. Het voegt een extra mysterieu­ze laag toe aan hun uitstra­ling. Shelby Hull

It-girl der it-girls

Over wie er specifiek verantwoordelijk is voor deze trend, is Hull transparant: “Bella Hadid natuurlijk, de it-girl der it-girls. Zij is de blauwprint. Zij droeg al oortjes in 2019, wat ze meteen opnieuw hot maakte. Het is wel dankzij Lily-Rose Depp dat de trend écht viraal ging. TikkTokker @thedigifairy voorspelde de trend al in een video: 'meisjes zullen opnieuw oortjes met draad dragen in plaats van AirPods, en dat op een esthetische, Lily-Rose Depp-achtige manier.' Dat zegt genoeg, denk ik.”

“Oortjes met draad zijn het perfecte accessoire voor een it-girl. Het straalt een moeiteloze energie uit. Het is een chic signaal dat ze niet willen dat er tegen hen gesproken wordt. Het zorgt ervoor dat ze eruit zien alsof niks hen kan schelen en het voegt een extra mysterieuze laag toe aan hun uitstraling, die op zichzelf al erg laid-back is. Meestal lijken accessoires van it-girls onbereikbaar en luxueus, maar oortjes? Die kan iedereen dragen.”

