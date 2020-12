Volgens Pantone zullen deze twee kleuren regeren in 2021: “De kleur van joggingbroeken en hoop”

Vaarwel ‘classic blue’: zo heette de kleur die volgens Pantone ons 2020 zou beheersen. Voor volgend jaar staan er niet één, maar twee nieuwe kleuren klaar: ‘Illuminating Yellow’ – een zacht en levendig geel – en ‘Ultimate Grey’ – een licht, sober grijs. ‘Zonneschijn’ en ‘kracht’, zo omschrijft Vogue het duo. Het Amerikaanse magazine klopte aan bij de trendspotters van Pantone om uit te pluizen hoe ze dit jaar de keuze maakten, en waarom ze voor een duo kozen.

Volledig scherm © Pantone

“We kijken niet gewoon in een glazen bol”, vertelt Laurie Pressman, vicepresident van Pantone. “Wel laten we ons leiden door de psychologie van kleur en het effect ervan op ons gemoed”, zegt Leatrice Eiseman, executive director. “Ons team reist de wereld rond en we delen met elkaar wat er speelt onder de mensen." Daarnaast analyseert Pantone de trends op Instagram, in de media en op de catwalks. Zacht geel en lichtgrijs waren bijvoorbeeld te zien in de shows van Prada, Jacquemus, Gucci, Balmain en Givenchy. “En we onderzoeken op socio-economische vlak wat de noden en dromen zijn van de bevolking.”

Joggingbroeken en zonneschijn

Het resultaat: twee trendkleuren voor 2021. Een ongewone selectie, maar wel logisch, na zo’n ongewoon jaar. Pantone koos in de eerste plaats voor een duo omdat daar een krachtige symboliek in zit: verbondenheid. “Meer dan ooit beseffen we dat we elkaar nodig hebben. Dat onze connecties met anderen ons kracht en hoop geven”, zegt Pressman. “Twee verschillende kleuren samenbrengen geeft de boodschap dat eenzaamheid voor 2021 geen optie meer is.”

“We konden het verhaal van 2020 en 2021 ook niet in één kleur vatten”, zegt Pressman. Met ‘Ultimate Grey’ verwijzen ze – touché – enerzijds naar de joggingbroeken waarin we dit jaar leven. “We zijn niet van plan om die broeken eeuwig te blijven dragen, maar hebben ze wel aanvaard als deel van onze levensstijl nu.” Anderzijds is het de kleur van steen en rots, kracht en standvastigheid: iets waar elk van ons nu naar hunkert. ‘Illuminating Yellow’ is dan weer de kleur van hoop. “Het gevoel dat je hebt wanneer de wolken wegtrekken op een zonnige dag”, zegt Eiseman. “Dat gevoel is essentieel, nu meer dan ooit.”

