Vogue zet Kamala Harris op de cover, maar pakt dat helemaal fout aan

Op de fel bekritiseerde cover prijkt Harris in een zwart pak en draagt ze sneakers, haar trouwe Converse All Stars. De achtergrond toont groen-roze gedrapeerde gordijnen, die doen denken aan de achtergrond van een klassieke ‘high school prom night’-foto. Maar niet alleen de foto en Harris’ styling – die volgens Vogue trouwens volledig in Harris handen was – oogst kritiek, ook de belichting en de kwaliteit van de foto an sich blijven op Twitter niet gespaard.

Daarbovenop liet Huffington Post-journalist Yashar Ali uitschijnen dat de bekritiseerde cover niet de foto gebruikt die Vogue en Team Harris overeenkwamen. Op die professioneler ogende foto is Harris in een poederblauw pak van Michael Kors op een okergele achtergrond te zien. Uiteindelijk gebruikte Vogue die foto voor het onlinenummer, nadat hoofdredactrice Anna Wintour besloot om voor het printmagazine het beeld met Harris’ iconische All Stars te gebruiken. Zonder team Harris daarvan op de hoogte te brengen.

Ethiek én esthetiek onder vuur

Zo ligt niet alleen de esthetiek van de foto, die volgens menig twitteraar ‘Vogue onwaardig is’, onder vuur, maar ook de ethiek van het modeblad die de aanstaande vicepresident respectloos zou behandelen. Vogue zegt zelf voor de informelere sneakerfoto gekozen te hebben omdat die “toegankelijkheid en authenticiteit uitstraalt”, volgens het blad “twee speerpunten van de Biden/Harris-regering”. Critici weerleggen echter dat Vogue zo de professionaliteit en waardigheid van de functie én van Harris tekort doen.

In de Twitterstorm wordt vooral hoofdredactrice Wintour met de vinger gewezen. Ze zou volgens sommige boze twitteraars “niets begrijpen van zwarte vrouwen”. Anna Wintour kreeg al eerder commentaar op haar redactie, die vooral wit, slank en welgesteld is.

Al wil Wintour met deze cover wel bewijzen dat ze naar een betere aanpak streeft. Zo schakelde ze voor deze cover opnieuw Tyler Mitchell in, hij mocht in 2018 als eerste zwarte fotograaf een Amerikaanse Voguecover shooten. Mitchell postte op zijn Instagram van deze shoot trouwens enkel de foto in het blauwe pak.

