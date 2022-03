Voel jij je onzeker over je tanden? Dankzij deze lippenstiften lijken ze witter

Noor renoveerde een seventies­vil­la: “Ik heb een hekel aan beige. Allemaal felle kleuren door elkaar: heerlijk”

Kleuren maken Noor blij. Zodra je binnenstapt in de bungalow van haar gezin, word je ondergedompeld in een bad van allerlei kleuraccenten. Het zorgt ervoor dat Noor zelfs in deze grijze winterperiode goedgemutst blijft. “Ons interieur toont echt wie we zijn. Het is ongetwijfeld al opgevallen dat Ivan een liefhebber is van skaten? We combineren elk onze eigen spullen met vintage.”

6 februari