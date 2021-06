Vlaamse stylist van Lady Gaga werkte mee aan operakortfilm voor Scapa: “Tof dat er plaats was voor genderfluïditeit”

In crisistijd komt er altijd meer creativiteit bovendrijven. Het was Elise Caluwaerts die in een jaar waarin de concertzalen dicht waren en artiesten werkloos toekeken van de nood een deugd wou maken. De Belgische sopraan zag al die livestreams voorbijkomen en dan was er plots dat wilde idee. Waarom geen project doen waarbij het visuele van een opera even belangrijk zou zijn dan het auditieve? Ze klopte aan bij Scapa, waar ze al jaren ambassadrice van is. Het resultaat is een visueel gedicht, een kortfilm van negen minuten, waarin Elise ‘Deh! Per Questo’ van Mozart op een verbluffende manier te berde brengt.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © Scapa

Volledig scherm © Scapa

Ze koos de aria vooral in functie van de collecties van Scapa. “Het lied was geschreven voor een castraat, een mannelijke zanger die zong met een vrouwenstem”, vertelt ze. “Dat heeft een zekere androgyniteit, wat ook terugkomt in alle collecties van Scapa, en zeker in ‘A Heritage Reborn’, de capsulecollectie die ze voor dit project ontworpen hebben met veel verwijzingen naar hun vijftigjarige geschiedenis. Maar er zitten ook veel genderneutrale stukken in. Het personage dat ik speel is man-vrouw, maar kan dat moeilijk van zichzelf aanvaarden. De kortfilm is eigenlijk de innerlijke trip van dat proces naar zelfaanvaarding.”

Ode aan diversiteit

Die evolutie is ook duidelijk te zien in de outfits die Elise draagt in de kortfilm. Van wijde rokken in het begin naar een strakker pak op het einde. Dat is het werk van Tom Eerebout, die door de pandemie uitzonderlijk in België verbleef in plaats van zijn nieuwe thuisstad Los Angeles. Hij interpreteerde de speciaal ontworpen kledingstukken op zijn eigen manier en haalde daarvoor zelfs inspiratie uit het rijke beeldarchief van Scapa. “Veel van de kostuums en jassen die Scapa over de jaren heen gemaakt heeft, zijn eigenlijk afgeleid van het typische mannelijke silhouet, maar toch heb je altijd de afwerking die ook heel prachtig is op een vrouwenlichaam. Het pak dat Elise draagt als ze zichzelf uiteindelijk aanvaardt, is heel mannelijk en vrouwelijk tegelijk. Een sterk silhouet dat uitschreeuwt ‘ik mag zijn wie ik wil zijn’.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm 1995, Madrid. © Maarten Schets

Die genderfluïditeit en de meer maatschappelijke aanvaarding ervan zijn grote thema’s tegenwoordig. Ook Tom ligt het nauw aan het hart. Zijn illustere werkgever, Lady Gaga, is een van de grote voorvechters van de beweging. Haar album ‘Born This Way’, dat één grote ode is aan diversiteit, is deze zomer exact tien jaar oud en wordt zelfs heruitgegeven op 18 juni. “Vanuit mijn eigen achtergrond (Tom heeft een vriend, red.) en door de mensen met wie ik samenwerk, vind ik het belangrijk dat je kan zijn wie je wil, dat dat oké is en dat je op die manier je geluk kan vinden. Het mooie aan dit project is dat we dat er allemaal hebben kunnen en mogen insteken.”

Volledig scherm Tom Eerebout © Joost Vandebrug

De capsulecollectie ‘A Heritage Reborn’ is nu te koop via scapaworld.com.

Lees ook :