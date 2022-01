Vintage IKEA-meubels zijn duizenden euro’s waard. Interieurliefhebbers Hannelore en Pieter leggen uit waarom

Nee Ikea, het is geen toiletbor­stel, wel een meer! Zweden pakt uit met opvallende campagne

Ikea is wereldwijd geliefd vanwege hun betaalbare, stijlvolle meubels. Als je naar Bolmen, Ektorp, of Kallax zoekt op Google krijg je afbeeldingen van de toiletborstel, sofa en kast van de Zweedse fabrikant voorgeschoteld. Maar wist je dat men die namen is gaan lenen van échte plaatsen in hun thuisland, die ook nog eens wondermooi zijn? De toerismedienst van Zweden wil daar verandering in brengen zo meer bezoekers lokken met een gloednieuwe campagne.

11 december