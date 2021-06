Vijf talenten van de Antwerpse modeacademie ontwerpen zonnebrillen voor Komono

Voor het derde jaar op rij hebben het Belgische accessoirelabel KOMONO en het modedepartement van de Antwerpse Royal Academy of Fine Arts hun krachten gebundeld. Het resultaat is een unieke capsule-collectie die een heldere blik op de toekomst van de modewereld schept: vijf talentvolle masterstudenten goten hun visie in een zonnebril.

Voor de nieuwe collectie KOMONO x THE ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS ANTWERP creëerden vijf masterstudent van de Antwerpse modeacademie een zonnebril die naadloos aansluit bij hun persoonlijke werk. Julie Kegels, Luca Holzinger, Kaya Gayoung Lee, Ingmar Patton Plusczyk en Mohammed el Marnissi ontwierpen elk een eigenzinnig exemplaar. Die zijn sinds deze week te koop, onder meer via de webshop, in de Antwerpse vestiging van het zonnebrillenmerk en bij geselecteerde retailers.

Sterke vrouwen

Volledig scherm Links: KOMONO x Julie Kegels. Fotograaf: Anton Fayle, Model: Ilona de Smet, MUA: Emanuelle Bastiaenssen. Midden: KOMONO x Luca Holzinger. Fotograaf: Anton Fayle, Model: Eline Bocxtaele, MUA: Karen Vermeiren. Rechts: KOMONO x Ingmar Patton Plusczyk. Fotograaf: Ronald Stoops, Model: Luka Van Der Veke © Anton Fayle, Ronald Stoops

Elke zonnebril is uniek, elk verhaal nog authentieker. Maar de rode draad doorheen drie creaties zijn sterke vrouwen. Julie Kegels liet zich inspireren door The Dinner Party, een installatie van kunstenares Judy Chicago uit 1979. Ze dekt drie tafels in de vorm van een driehoek voor 39 vrouwen. Het montuur van Julie Kegels verwijst naar kanten blinddoeken.

Luca Holzinger bracht dan weer een ode aan zijn grootmoeder, die losbrak uit een beperkende relatie. Hij verzon daarom het verhaal van een secretaresse die langs een rivier loopt en het niet kan laten om te gaan zwemmen. Wanneer ze terugkeert naar kantoor, zijn al haar kleren nat. Toch voelt de vrouw zich mooier dan ooit. Het verklaart waarom hij speelt met lycra-stof, vaak gebruikt voor badkleding, die hij rond het montuur drapeerde. De jongeman voegde ook een transparante kleur toe die aanvoelt als vloeibaar water.

Ingmar Patton Plusczyk eert tot slot Marchesa Louisa Casati, een rijk en extravagante aristocraat die plotseling alles kwijtspeelde en naar Londen vluchtte. In die metropool klauterde ze door afval, op zoek naar items om zich mee te versieren. In zijn collectie combineert Ingmar luxe met vuilniszakken. Mooie boodschap: schoonheid komt van binnenuit en heeft maar bitter weinig te maken met opgebouwde rijkdom.

De kracht van liefde

Volledig scherm Links: KOMONO x Kaya Gayoung Lee. Fotograaf: Michael Smits, model: Indy Isabelle, MUA: Dorothy Vandemaele. Rechts: KOMONO x Mohammed el Marnissi. Fotograaf: Michael Smits, Model: Amine Bahr, MUA: Lonneke van Bleijswijk. © Michael Smits

De twee andere masterstudenten lieten zich drijven door de liefde. Kaya Gayoung Lee zocht inspiratie in semiotiek en symboliek, en liet zich beïnvloeden door de film ‘The Color of Pomegranates’ en de fotografie van Viviane Sassen. Ze wilde de liefde onderzoeken als universele taal, en hoe verbale uitingen van genegenheid vertaald kunnen worden in kledingstukken en brillen. Voor de brillen speelde ze met schaduwen en stekelige, hoekige vormen die verwijzen naar pijlen.

De collectie van Mohammed el Marnissi verwijst naar een Arabische mythe over twee tegenstrijdige geliefden die een labyrint bouwden om hun relatie geheim te houden. Het verhaal komt tot leven in glazen die een dubbele laag hebben, alsof er twee monturen op elkaar werden geplaatst. Gecombineerd met een bruinachtig kleurenpalet en patronen geïnspireerd op de schilderijen van Verner Panton, heeft het montuur een sixties-look en onthult de bril een liefdesverhaal in wording.

