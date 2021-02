VIDEO. Brilbeauty: zo maak je een zachte make-uplook voor elke dag

In onze rubriek Zoombeauty leert beautyredactrice Sophie je verschillende make-uplooks aan via Zoom. Looks die echt iédereen kan, met producten die iedereen in huis heeft. Elke sessie videocallt ze met een lezeres die op zoek is naar een gemakkelijke beautylook. Deze week is het aan Rebecca: zij draagt een bril en is op zoek naar een zachte look voor elke dag. “Als je een bril draagt en de ogen accentueert, kan het too much zijn. Benadruk daarom je buitenste ooghoek”, aldus Sophie.